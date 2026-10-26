Доллар и евро рвутся вверх: курс валют на 26 октября

В понедельник, 26 октября, средний курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 18 в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке и 16 в продаже.

Доллар и евро рвутся вверх

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,94−45,18 грн. Евро покупают за 50,39 грн., а продают за 51,19 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,40−45,63 грн, евро — 51,05−51,33 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,38−45,42 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,86−50,88 грн.

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