Жаркие дни для Brent: не обожгутся ли покупатели на максимумах

Главным ориентиром в этом противостоянии выступает восходящая линия тренда, построенная по последним экстремумам (через точки 1 и 2). С точки зрения технического анализа, подтверждением того, что продавцы перешли от слов к делу, может стать формирование разворотной свечной модели («падающая звезда» или «медвежье поглощение»). В таком сценарии технические уровни риска для участников рынка традиционно и весьма прозаично прячутся за максимумами сигнальных свечей.

В случае развития нисходящего сценария ориентиром для рынка станет уровень поддержки 106.40. Если же натиск продавцов усилится, котировки рискуют пробить психологическую «сотку» и просесть вплоть до 96.15.

Фундаментальный фон, как обычно, напоминает прогноз погоды: ничего не понятно, но зонтик лучше взять. Непредсказуемые шаги американской администрации способны в любой момент как отправить котировки к новым вершинам, так и вернуть их на грешную землю. В текущей ситуации высока вероятность «внезапных» вербальных интервенций из Белого дома вблизи указанного сопротивления. В конце концов, что может быть лучшим инструментом для снижения цен на нефть, чем красноречие американского президента?

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill

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