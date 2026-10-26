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26 октября 2026, 13:05 Читати українською

Жаркие дни для Brent: не обожгутся ли покупатели на максимумах

Нефть марки Brent, как и предполагалось, вплотную подошла к многолетним максимумам — ключевой области сопротивления в диапазоне 113.50−114.42. Вероятность того, что медведи проснутся от спячки на этих уровнях для защиты своего исторического форпоста, остается высокой. Однако покупателям не стоит заранее открывать шампанское: котировки вполне способны устроить ложный пробой и заманить рынок в классическую «бычью ловушку».

Нефть марки Brent, как и предполагалось, вплотную подошла к многолетним максимумам — ключевой области сопротивления в диапазоне 113.50−114.42.
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Главным ориентиром в этом противостоянии выступает восходящая линия тренда, построенная по последним экстремумам (через точки 1 и 2). С точки зрения технического анализа, подтверждением того, что продавцы перешли от слов к делу, может стать формирование разворотной свечной модели («падающая звезда» или «медвежье поглощение»). В таком сценарии технические уровни риска для участников рынка традиционно и весьма прозаично прячутся за максимумами сигнальных свечей.

В случае развития нисходящего сценария ориентиром для рынка станет уровень поддержки 106.40. Если же натиск продавцов усилится, котировки рискуют пробить психологическую «сотку» и просесть вплоть до 96.15.

Фундаментальный фон, как обычно, напоминает прогноз погоды: ничего не понятно, но зонтик лучше взять. Непредсказуемые шаги американской администрации способны в любой момент как отправить котировки к новым вершинам, так и вернуть их на грешную землю. В текущей ситуации высока вероятность «внезапных» вербальных интервенций из Белого дома вблизи указанного сопротивления. В конце концов, что может быть лучшим инструментом для снижения цен на нефть, чем красноречие американского президента?

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
26 октября 2026, 15:09
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Ох вже ці анал-літики)). Все вони знають — але чомусь своїми грошима не ризикують.
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