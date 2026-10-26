001k.bot запускает акцию: обмен USDT ↔ BTC в обоих направлениях с комиссией 0%

001k.bot запустил акцию на обмен USDT и BTC в обе стороны : сервисная комиссия на market swaps USDT → BTC и BTC → USDT составляет 0%. Предложение подойдёт тем, кто предпочитает разделить покупку BTC на несколько операций, чтобы не принимать решения на эмоциях, а также тем, кому нужно обменять BTC обратно на USDT.

Такой формат особенно подойдёт тем, кто предпочитает постепенную покупку BTC, а не конвертацию всей суммы за один раз. Например, $5 000 можно разделить на несколько операций и самостоятельно выбирать время каждой следующей покупки. В рамках акции сервисная комиссия 001k.bot за такие market swaps не взимается. При продаже условия те же: если нужно вернуть часть средств из BTC в стейблкоин, сервисная комиссия за такой обмен тоже не взимается.

До подтверждения операции пользователь видит актуальный курс, размер сервисной комиссии и итоговую сумму, которую получит, поэтому может заранее оценить условия сделки и сравнить их с другими площадками.

Этот подход не отменяет рыночных рисков и не гарантирует выгодной цены или прибыли, но позволяет распределить покупку во времени и сохранить часть средств в USDT.

«Угадать точку входа невозможно, поэтому профессиональный подход — разбить покупку на части. Мы убрали сервисную комиссию с market swaps USDT/BTC и BTC/USDT, чтобы покупка частями не создавала дополнительных сервисных расходов», — отмечает Сергей Гуцу, бренд-амбассадор 001k.bot.

В 001k.bot также доступен разбор исторической модели BTC, которая выделяет период с октября 2026 года до начала февраля 2027 года как потенциальное окно для постепенного накопления. Модель используют только как ориентир: она не прогнозирует точную цену или дату минимума и не гарантирует дальнейшего роста BTC.

Что входит в предложение 0%

Акция распространяется на сервисную комиссию 001k.bot для предусмотренных условиями market swaps USDT/BTC в обоих направлениях: USDT → BTC и BTC → USDT.

Спред может быть учтён в котировке. Вывод BTC и операции через Limit Order оплачиваются отдельно согласно действующим условиям сервиса.

Купить или продать BTC в несколько шагов

Воспользоваться предложением можно в Telegram-боте 001k.bot и на веб-платформе. Для покупки нужно выбрать обмен USDT на BTC, указать сумму, проверить курс и итоговое количество BTC, после чего подтвердить операцию. Для продажи порядок тот же: выбрать обмен BTC на USDT, указать сумму, проверить курс и итоговую сумму в USDT, после чего подтвердить операцию.

Купленные BTC поступают на баланс 001k.bot — их можно оставить там или вывести на внешний кошелёк через сеть Bitcoin. Пользователям, которые уже прошли верификацию, повторно проходить KYC не нужно. Новым пользователям необходимо создать аккаунт, пройти KYC и пополнить баланс в USDT или BTC.

Актуальные сроки акции, курс и полные условия отображаются непосредственно перед подтверждением операции.

Чтобы начать, достаточно решить две вещи: какую сумму направить в BTC сейчас и сколько USDT оставить на следующие покупки. Рассчитать первую покупку BTC → 001k.bot.