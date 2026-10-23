После закрытия межбанка в пятницу, 23 октября, курс доллара подорожал на 22 копейки в покупке и на 23 копейки в продаже. В то время как курс евро увеличился на 20 копеек в покупке и на 21 — в продаже.
Доллар и евро заканчивают неделю ростом на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 23 октября
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Закрытие 23 октября
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Изменения
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45,16/45,19
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45,38/45,42
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22/23
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50,64/50,66
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50,84/50,87
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20/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,95−45,51 грн. Евро покупают за 50,38 грн., а продают за 51,07 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,35−45,40, евро — 50,90−51,10 грн.
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Источник: Минфин
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