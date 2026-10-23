Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на выходные — 24 и 25 октября — на уровне 45,20 грн/$. По сравнению с пятничным курсом, американская валюта подорожала на 15 копеек — накануне официальный курс составил 45,05 грн/$.
Доллар и евро дорожают: НБУ установил курс на выходные
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Как изменился курс евро
Официальный курс евро будет составлять 50,58 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 15 копеек — 23 октября курс составлял 50,43 грн/€.
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Источник: Минфин
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