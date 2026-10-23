Академия Минфин запускает специальное предложение для тех, кто стремится разобраться в личных финансах и сделать первые шаги по формированию капитала. В течение трех дней миникурс по финансовой грамотности доступен по цене всего 350 гривен.
Ваши деньги должны работать на вас: миникурс по финансовой грамотности всего за 350 гривен
Сознательное и рациональное управление личным бюджетом начинается с базы: пересмотра собственных финансовых привычек, понимания связи между доходом, расходами и формированием капитала. Именно эти знания помогают избавиться от хаотических затрат и сформировать собственный подход к взаимодействию с деньгами.
Для тех, кто хочет сделать первые шаги в этом направлении, у Академии Минфин есть специальное предложение. В течение трех дней — с 23 по 25 октября 2026 года — приобретите «Миникурс по финансовой грамотности» всего за 350 грн .
Что входит в программу миникурса
Миникурс охватывает четыре полноценных урока от сертифицированной экспертки по финансовому планированию и управлению активами Алины Шух:
Деньги в вашей жизни — о том, как связаны работа, доход и формирование капитала.
Полезные финансовые привычки — о принципе «платы сначала себе» и наиболее эффективных подходах к контролю доходов и расходов.
Финансово грамотное поведение — о том, как защищать свои сбережения и избегать типичных ошибок. О банках, депозитах и кредитах, платежных системах, финансовом мошенничестве, инфляции, защите прав потребителей, страховании и пенсионной системе.
Знакомство с финансовой системой о том, как финансовая система сочетает тех, у кого есть деньги, с теми, кому они нужны; о базовых инструментах для хранения и приумножения денег.
❗ Все уроки в записи, поэтому вы сами выбираете удобное время и темп обучения.
Этот миникурс является стартовым модулем полного курса Академии Минфин «Инвестиционный трамплин «— о построении собственной инвестиционной системы с нуля и формировании первого инвестиционного портфеля.
Какую пользу вы получите
Проработав все четыре урока, вы:
- лучше будете понимать собственные финансы — как работает ваш денежный поток и какие привычки влияют на деньги;
- научитесь принимать более взвешенные финансовые решения на основе принципов финансово грамотного поведения;
- разберетесь в финансовой системе — поймете роль банков, финансовых рынков, посредников и регуляторов;
- получите базу для дальнейшего обучения в сфере финансов и инвестирования.
Условия специального предложения
Специальная цена 350 гривен на «Миникурс по финансовой грамотности» будет действовать всего три дня: с 23 по 25 октября включительно.
Оформите покупку в этот период на сайте Академии Минфин. Сделайте первый шаг к лучшему пониманию собственных денег и базовым принципам финансовой грамотности.
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