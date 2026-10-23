Блэкаут на трое суток: сколько стоит подготовиться одному человеку и семье

Вода, продукты, павербанки и автономное освещение — базовый набор для подготовки к длительному блекауту. Собрать его с нуля одному человеку обойдется ориентировочно в 3,5−5,3 тыс. грн, а семьи с двумя взрослыми и ребенком это обойдется в 8,4−12,4 тыс. грн. Об этом пишет издание «Шелтер».

Сколько денег понадобится на 72 часа без света и воды. ФОТО: Imagine simbol

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Сколько воды нужно на трое суток

По рекомендациям киевской власти, на одного взрослого человека нужно рассчитывать 3 литра питьевой воды в сутки, включая жидкость в пище, и еще 10−12 литров для гигиены и приготовления пищи.

На 72 часа это 9 литров питьевой и 30−36 литров технической воды. Общий запас составляет 39−45 литров на одного взрослого. Для ребенка школьного возраста потребность примерно такая же, но точное количество зависит от возраста и других обстоятельств.

Семье с двумя взрослыми и ребенком требуется не менее 117−135 литров воды, не считая дополнительного запаса для ребенка.

Покупать весь объем в магазине не обязательно. Питьевую воду можно хранить в фабричных бутылках или чистых пищевых емкостях, а техническую предварительно набрать из водопровода.

Шестилитровая бутылка бюджетной негазированной воды в АТБ стоит около 68 грн. Запас в 12 литров обойдется примерно в 136 грн.

Отдельно нужно позаботиться о емкостях для технической воды. Десятилитровые канистры в интернет-магазинах можно найти примерно за 100 грн., а в торговых сетях они стоят 170−260 грн. Цена 20-литровых моделей составляет около 350−600 грн.

Если дома нет подходящих емкостей, на их приобретение одному человеку придется потратить ориентировочно 700−1000 грн, семье понадобится около 1,4−1,8 тыс. грн. Уменьшить расходы можно, используя уже имеющиеся дома чистые емкости или набирая воду в бювете, если он расположен неподалеку и работает.

Какие продукты хранить без холодильника

Запас еды на трое суток следует формировать из продуктов, которые не портятся без холодильника и не нуждаются в приготовлении. Для этого подойдут консервы, хлебцы, сухари, сухофрукты, орехи, шоколад, энергетические батончики и другие продукты длительного хранения.

По приведенным «Шелтером» ценам банка фасоли стоит около 58−72 грн, рыбные консервы — от 60−100 грн и выше. Упаковка хлебцев обойдется в 30−35 грн, 200 грамм изюма или фиников стоят примерно 57−60 грн, курага — около 153 грн.

Если добавить орехи, печенье, шоколад, паштет, фрукты и соки, трехдневный запас для одного человека обойдется примерно в 1−1,3 тыс. грн. Для семьи с двумя взрослыми и ребенком нужно около 3−3,9 тыс. грн. Окончательная сумма зависит от рациона и выбранных продуктов.

На холодильник в течение всего периода рассчитывать не следует. По информации Минздрава и Госпродпотребслужбы, при условии, что дверца не открывается, холодильник без электричества сохраняет безопасную температуру примерно четыре часа. Полная морозильная камера может содержать холод до 48 часов, полупустая — около 24 часов.

Поэтому делать запас мяса, молока и готовых блюд, требующих постоянного охлаждения, на все трое суток не стоит.

Сколько стоят павербанки и освещение

Во время блэкаута телефон необходим для связи с родными, получения сообщений и поиска информации о доступных источниках воды и «Пунктах несокрушимости». Поэтому следует заранее зарядить устройства и подготовить резервное питание.

Павербанк вместимостью 20 000 мАч в октябре 2026 года стоит примерно 900−1600 грн. В крупных торговых сетях есть модели за 899, 1299 и 1599 грн.

Аккумуляторные LED-лампы стоят около 200−460 грн. Для базовых потребностей одного человека достаточно павербанка и одного-двух независимых источников света. Семье лучше иметь по меньшей мере два павербанка, чтобы в случае разрядки или неисправности одного устройства остался резерв.

Во сколько обойдется полный набор

По расчетам «Шелтера», если дома нет необходимых запасов и оборудования, бюджет подготовки к трехдневному блекауту для одного человека составит:

питьевая вода — около 140 грн;

продукты на трое суток — 1000−1300 грн;

повербанк — 900−1600 грн;

освещение — 200−500 грн;

емкости для технической воды — 700−1000 грн;

средства гигиены, необходимые лекарства, батарейки, кабели и другие мелочи — 500−800 грн.

Общая сумма составляет около 3,5−5,3 тыс. грн.

Для семьи с двумя взрослыми и ребенком расходы будут выше:

питьевая вода — около 420 грн;

продукты на трое суток — 3000−3900 грн;

два павербанка — 1800−3200 грн;

освещение — 400−900 грн;

емкости для воды — 1400−1800 грн;

средства гигиены, аптечка и детские нужды — 1000−1500 грн;

другие необходимые вещи — 400−700 грн.

Итого семье понадобится примерно 8,4−12,4 тыс. грн.

Это ориентировочные расходы для готовящихся с нуля. Во многих домах уже есть аптечка, фонари, часть продуктов, канистры, кабели и павербанки. Если нужно только пополнить запасы, расходы могут быть в несколько раз меньше.

Что учесть, если в семье есть ребенок

Для ребенка важно предусмотреть привычные продукты и перекусы, необходимые лекарства и средства гигиены. Следует также подготовить фонарь, возможность заряжать телефон или смартчасы и занятия на время отсутствия электричества: книгу, игру или любимую игрушку.

Если в семье есть ребенок, в список нужно добавить подгузники, детскую смесь или готовое питание, безопасную воду, влажные салфетки и необходимые медикаменты. Аварийный рацион лучше формировать из продуктов, которые ребенок привык есть.

Как сократить расходы

Самый простой способ сэкономить на воде — заранее набрать технический запас, а не покупать его в бутылках. Для питания лучше использовать привычные продукты длительного хранения, постепенно потреблять и пополнять запасы.

Покупать зарядную станцию за десятки тысяч гривен не обязательно. Если необходимо поддерживать работу телефона и освещения, можно обойтись павербанками.

Еще один способ дольше хранить холод в холодильнике — заранее заморозить бутылки с водой. При обесточивании они будут работать как аккумуляторы холода.

Перед блекаутом также следует сохранить адреса ближайших бюветов и «Пунктов несокрушимости». По данным материала, в Киеве более 150 бюветных комплексов имеют возможность подключения к генераторам.