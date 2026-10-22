После закрытия межбанка четверг, 22 октября, курс доллара поднялся на 12 копеек в покупке и столько же в продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 9 в продаже.
Доллар вырос, а евро подешевел на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 22 октября
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Закрытие 22 октября
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Изменения
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45,04/45,07
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45,16/45,19
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12/12
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50,66/50,68
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50,57/50,59
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-9/-9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,82−45,34 грн. Евро покупают за 50,35 грн., а продают за 51,02 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,15−45,29, евро — 50,85−51,10 грн.
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Источник: Минфин
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