Новые контракты для украинского ОПК: Украина получает доступ к тендерам НАТО

Украина сможет закупать военную технику через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA), а украинские оборонные компании — участвовать в ее тендерах наравне с иностранными производителями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это предполагает участие Украины в Партнерстве по поддержке сотрудничества в сфере безопасности — Security Cooperation Support Partnership (SCSP). Проект соответствующего соглашения Кабмин одобрил 13 августа 2026, а 14 октября документ был подписан.

Партнерство создано для долгосрочной поддержки Украины и должно стать механизмом, через который можно объединять потребности сил обороны, коалиций способностей и других структур НАТО.

Украина сможет пользоваться десятками механизмов NSPA

В рамках SCSP Украина потенциально сможет использовать возможности 45 партнерств NSPA, охватывающих различные системы вооружения, их закупку, обслуживание и поддержку.

Силы обороны смогут осуществлять закупки через действующие контракты NSPA или инициировать новые. В таком случае агентство сможет проводить тендеры в соответствии с потребностями Украины, в которых примут участие как иностранные, так и украинские компании.

Для срочных нужд предусмотрена возможность использования механизмов экстренных закупок.

Еще одно направление — объединение украинских заказов с закупками других государств. Это может увеличивать объем заказов, усиливать переговорные позиции и создавать возможности для получения лучших ценовых условий.

Закупки смогут оплачивать партнеры

Финансировать закупки через механизмы NSPA можно будет из государственного бюджета Украины, на средства международных партнеров или по модели совместного финансирования.

По словам заместителя министра обороны Мстислава Баника, Украина стала первой и единственной страной вне НАТО, для которой создано отдельное партнерство как единственное окно для работы с агентством.

Украинские производители получат доступ к тендерам

Отдельные возможности открываются украинскому оборонно-промышленному комплексу.

Производители смогут зарегистрироваться в базе поставщиков NSPA, представлять коммерческие предложения и участвовать в закупках рядом с компаниями из стран НАТО и других партнеров.

NSPA ранее сообщало, что около 75 украинских компаний уже зарегистрированы в базе поставщиков агентства, а запуск SCSP должен предоставить украинской промышленности более структурированный доступ к закупкам NSPA.

По словам заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, механизм должен помочь украинским компаниям находить новых заказчиков и предлагать партнерам технологии и решения, созданные в Украине.

Механизм для производителей рассчитан на пять лет

Возможность более широкого привлечения украинских производителей предусмотрена на пятилетний период, начиная с апреля 2025 года.

Для украинского ОПК это означает потенциальные дополнительные заказы, возможность масштабирования производства и глубже интегрироваться в международные цепи оборонных поставок.

NSPA уже проводит совместную работу с Украиной по оборонным закупкам и интеграции промышленности. В июне 2026 г. агентство сообщало об обсуждении с украинской стороной новых закупочных механизмов и цифровых инструментов для наращивания оборонного производства Украины и НАТО.