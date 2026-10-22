Дизель, бензин и автогаз подорожали: сколько теперь стоит топливо

В четверг, 22 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла еще на 41 копейку — до 103,00 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 7 копеек — до 90,04 грн/л.

Бензин А-95 подорожал на 7 копеек - до 90,04 грн/л.

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Автогаз вырос до 53 грн за литр

Больше всего за день в абсолютном выражении подорожал автогаз — на 77 копеек, до 53,00 грн/л.

Премиальный бензин А-95 прибавил 10 копеек и стоит в среднем 93,84 грн/л.

Бензин А-92 подорожал на 4 копейки — до 86,44 грн/л.

Таким образом, несколько видов топлива пересекли новые ценовые отметки: А-95 превысил 90 грн/л, дизель достиг 103 грн/л, а автогаз — 53 грн/л.

Какая стоимость на АЗС