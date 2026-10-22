Без физического осмотра и участия инспектора: таможня автоматизировала оформление международных посылок

Государственная таможенная служба ввела автоматическое таможенное оформление международных почтовых и экспресс-отправлений. Импортные и экспортные посылки в определенных условиях теперь могут оформляться без физического предъявления таможенному органу и без непосредственного участия должностного лица в процедуре оформления, говорится в сообщении Гостаможни.

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Новый механизм должен ускорить обработку значительных объемов международных отправлений и уменьшить количество ручных операций.

Как работает автоматическое оформление

Решение об оформлении принимается автоматически после предоставления предварительных электронных сведений.

В основе системы — автоматизированное управление рисками, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, а также предварительный анализ информации специалистами таможни.

Для отправки, которые могут быть оформлены автоматически, действуют дополнительные критерии и усиленные требования. Если система выявляет риск или необходимость дополнительной проверки, к процедуре могут привлекаться таможенники.

Что изменится для международных отправлений

Автоматизация должна сократить время таможенного оформления и упростить логистические процессы.

В то же время система управления рисками позволит заранее определять отправления, требующие дополнительного контроля. Это позволит таможенникам больше внимания уделять случаям, где необходимо профессиональное вмешательство.

В Гостаможслужбе отмечают, что такой подход должен помочь адаптировать таможенные процедуры к росту объемов международной торговли и почтовых отправлений.

Первые автоматические оформления уже прошли

К внедрению механизма присоединились специалисты Киевской и Львовской таможен.

Киевские таможенники предоставили предложения по организации процесса, а первые случаи автоматического оформления международных отправлений прошли в зоне деятельности Львовской таможни.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что автоматизация должна объединить упрощение перемещения товаров через границу с контролем за соблюдением таможенного законодательства.