Бизнес сможет строить подземные заводы для производителей оружия: что изменил Кабмин

Кабинет Министров принял ряд решений для оборонно-промышленного комплекса, которые должны расширить производственные возможности предприятий и упростить импорт комплектующих для производства вооружения. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Привлечение частного бизнеса к строительству подземных производственных помещений для нужд обороны.

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Одно из решений подразумевает привлечение частного бизнеса к строительству подземных производственных помещений для нужд обороны.

Частные компании смогут строить такие объекты, а в дальнейшем сдавать их в аренду или продавать предприятиям, непосредственно производящим оружие.

Ожидается, что это позволит увеличить количество защищенных производственных площадей на фоне ужесточения российских атак.

Комплектующие для оружия освободят от пошлины и НДС

Правительство также ввело механизм, позволяющий ввозить в Украину комплектующие для производства вооружения без уплаты ввозной пошлины и НДС, если такое производство финансируется международными партнерами.

Таким образом, власти рассчитывают удешевить и ускорить поставки необходимых компонентов для украинских оборонных предприятий.

Таможенное оформление хотят ускорить

Отдельно правительство упростило процедуру досмотра и таможенного оформления таких товаров.

Для бизнеса оформление будет проводиться через механизм «единого окна», что существенно сократит время прохождения таможенных процедур.

Правительство рассчитывает, что новые правила помогут быстрее расширять производственные мощности украинского ОПК и привлекать больше частного капитала в оборонное производство.