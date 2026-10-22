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22 октября 2026, 14:30 Читати українською

Как бизнес возвращает долги ликвидируемым банкам

За январь-сентябрь 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, погасили по программам реструктуризации 157,44 млн грн, говорится в сообщении Фонда.

За январь-сентябрь 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, погасили по программам реструктуризации 157,44 млн грн, говорится в сообщении Фонда.► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиС начала 2022 года общая сумма поступлений от заемщиков в банки, которые ликвидирует Фонд, составила около 1,594 млрд грн.
С начала 2022 года общая сумма поступлений от заемщиков в банки, которые ликвидирует Фонд, составила около 1,594 млрд грн.
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► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

С начала 2022 года общая сумма поступлений от заемщиков в банки, которые ликвидирует Фонд, составила около 1,594 млрд грн.

В ФГВФЛ объясняют, что реструктуризация позволяет согласовать график выплат с реальными финансовыми возможностями заемщика, а для банков в ликвидации является одним из источников средств для расчетов с кредиторами.

Для физлиц действуют упрощенные условия до августа 2027 года

Для заемщиков-физлиц упрощенные условия погашения кредитов продлены до 31 августа 2027 года.

При соблюдении графика для них применяется ставка 0,001% годовых и комиссия 1 копейка.

Минимальный ежемесячный платеж составляет 10 тыс. грн по ипотечным кредитам и 1 тыс. грн — по другим кредитам. Для карточных кредитов с задолженностью свыше 100 тыс. грн платеж должен составлять не менее 5 тыс. грн в месяц.

Заемщик может полностью погасить кредит в таких условиях в течение процедуры ликвидации банка.

Если долг не будет погашен до завершения ликвидации, остаток по реструктуризированным кредитам будут продавать в последнюю очередь.

Как присоединиться к программе

Физическое лицо должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и произвести платеж по кредиту в установленном порядке.

Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 действуют отдельные рекомендованные условия реструктуризации.

Они предусматривают первый взнос в размере 5%, ежемесячное погашение задолженности и полный расчет по основному долгу, процентам и комиссиям до завершения процедуры ликвидации банка.

Какие ставки действуют для бизнеса

Для юрлиц и ФЛП процентная ставка зависит от срока реструктуризации.

Если долг погашается менее чем за 18 месяцев, ставка составляет 0,1% годовых. За срок от 19 до 24 месяцев — 3%, а если реструктуризация длится более двух лет — 5% годовых.

Срок определяется в соответствии с ходатайством клиента, однако полное погашение должно произойти не позднее завершения ликвидации банка.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредиты в ликвидируемых банках, Фонд советует обратиться непосредственно к банку-кредитору для уточнения необходимого пакета документов и последующего плана реструктуризации.

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Источник: Минфин
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