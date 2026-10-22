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22 октября 2026, 14:58 Читати українською

Успех ИИ подтолкнул Meta увеличить инвестиции до $145 млрд

Meta повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до $135−145 млрд и объявила о выпуске нового класса акций без права голоса, которые можно будет использовать для финансирования поглощений и других расходов. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что инвестиции в искусственный интеллект приносят результаты. В третьем квартале выручка компании выросла на 26% — до $64,6 млрд, пишет Bloomberg .

Meta повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до $135−145 млрд и объявила о выпуске нового класса акций без права голоса, которые можно будет использовать для финансирования поглощений и других расходов.
Meta повысила прогноз капитальных расходов на 2026 год до $135–145 млрд
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Что известно

Meta повысила нижний предел прогноза капитальных затрат на 2026 год со $130 млрд до $135 млрд. Верхний предел остался на уровне $145 млрд. Цукерберг заявил инвесторам, что Meta продолжит инвестировать в ИИ, потому что вложения уже дают результаты.

Одним из доказательств прогресса он назвал ШИ-агента Muse. За первые шесть недель после запуска им воспользовалось более 10 млн человек в США и Канаде. Meta планирует масштабировать сервис и развивать методы его монетизации.

Компания сообщила, что ее выручка в третьем квартале выросла на 26% в годовом измерении — до $64,6 млрд. Результат превысил средний прогноз аналитиков Bloomberg в $63,3 млрд. Прибыль на акцию составила $3,83 против ожидаемых $3,57.

Meta сможет использовать новый класс акций без права голоса для привлечения капитала, вознаграждения работников и финансирования потенциальных поглощений. Новые акции распределят между действующими акционерами в формате дивидендов: каждый получит одну дополнительную акцию. Фактически это означает разделение акций в пропорции 2:1. Начало торгов новыми бумагами ожидается в январе.

За девять месяцев 2026 года Meta потратила около $86 млрд на капитальные инвестиции. Чтобы достичь середины годового прогноза — $140 млрд, компании нужно потратить еще около $54 млрд до конца года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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