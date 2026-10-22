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22 октября 2026, 12:52 Читати українською

Минэнерго изменило правила ограничения газоснабжения: кого будут отключать первыми

Министерство энергетики изменило Правила безопасности поставок природного газа и порядок его ограничения или прекращения в случае кризисной ситуации. Незащищенные потребители будут теперь относиться к первой группе очередности независимо от статуса объекта критической инфраструктуры.

Министерство энергетики изменило Правила безопасности поставок природного газа и порядок его ограничения или прекращения в случае кризисной ситуации.
Министерство энергетики изменило Правила безопасности поставок природного газа
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Соответствующие изменения утверждены приказом Минэнерго от 7 сентября 2026 № 427. Документ вступает в силу дня официального опубликования. По состоянию на 21 октября профильные издания отмечали, что приказ еще не вступил в силу.

Кого будут отключать в первую очередь

Обновленные правила предусматривают четыре группы очередности ограничения или прекращения газоснабжения.

К I группе отнесены потребители, не имеющие статуса защищенных. Исключение — производители тепловой энергии, объекты которых могут перейти на другие источники топлива или энергии.

В II группу входят, в частности, производители тепловой энергии и учреждения, предоставляющие важные общественные услуги, если их объекты могут перейти на альтернативное топливо. Сюда также могут перевести других незащищенных потребителей, но только по решению соответствующей госадминистрации.

К III группе принадлежат производители тепла и учреждения, оказывающие важные общественные услуги и не могут перейти на другой источник энергии. IV группа — бытовые потребители.

Статус критической инфраструктуры больше не определяющий

Одним из главных изменений стало упрощение критериев распределения потребителей.

Из правил убрали предварительные временные критерии перехода на резервное топливо — 24 и 48 часов, а также отдельный критерий принадлежности предприятия к критической инфраструктуре.

То есть сам по себе статус объекта критической инфраструктуры больше не будет гарантировать отнесение к более поздней очереди ограничения газоснабжения.

Расширили список защищенных потребителей

К защищенным относятся бытовые потребители, учреждения и предприятия, оказывающие важные общественные услуги, а также производители тепловой энергии.

Перечень учреждений, которые могут считаться предоставляющими важные общественные услуги, стал открытым. В него, в частности, включены учебные заведения, социальные службы, центры занятости, предприятия электроэнергетики, операторы газотранспортной и газораспределительной систем и газохранилищ.

Другие предприятия могут попасть в эту категорию по решению соответствующих государственных администраций.

Администрации получат больше полномочий

Госадминистрации смогут корректировать технологический минимум потребления газа, если предприятие не подтвердило его надлежащими документами.

Также именно администрации смогут решать, может ли отдельный незащищенный потребитель быть переведен из первой во вторую группу очередности.

Что изменится для предприятий

Владельцы газовых сетей с рабочим давлением до 1,2 МПа должны ежегодно до 1 июля представлять перечень подключенных к ним потребителей.

Если у потребителя нет дистанционной передачи данных, после получения требования об ограничении он должен безотлагательно уведомить оператора по электронной почте о фактическом сокращении или прекращении потребления.

Если этого не сделать, оператор сможет провести проверку непосредственно на объекте и при необходимости принудительное прекращение газоснабжения с опломбированием оборудования.

По обновленному алгоритму операторы ГТС и ГРМ после получения графика Минэнерго должны в течение трех часов проинформировать потребителей о необходимости самостоятельно ограничить или прекратить использование газа в определенные дату и время.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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