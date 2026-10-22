ЕК проверяет Booking.com: в фокусе фальшивые объявления и платное продвижение

Европейская комиссия начала расследование платформы Booking.com из-за возможного нарушения Закона Е С о цифровых услугах (DSA). Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии от 21 октября.

Регулятор проверит, как Booking.com оценивает риск мошенничества и противодействует ему.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Регулятор проверит, как Booking.com оценивает риск мошенничества и противодействует ему. В частности, речь идет о фальшивых объявлениях об аренде жилья и фишинговых атаках, целью которых является похищение персональных и платежных данных пользователей.

Кроме того, Еврокомиссия выяснит, достаточно ли четко платформа маркирует объявления, за продвижение которых владельцы жилья платят деньги. По причине недостаточной прозрачности пользователи могут не понимать, что предложения размещены выше в поисковой выдаче благодаря платному продвижению.

В случае подтверждения нарушений Booking.com может грозить штраф в размере до 6% общего годового мирового оборота компании. В то же время, начало расследования не означает, что платформу уже признали виновной.

В Booking.com заявили, что сотрудничают с регулятором и продолжают противодействовать киберпреступности.

Напомним

Booking.com уже сталкивался с санкциями европейских регуляторов. 30 июля 2024 года испанское антимонопольное ведомство CNMC оштрафовало сервис на €413,2 млн за злоупотребление доминирующим положением.

По данным регулятора, с 2019 года компания контролировала 70−90% соответствующего рынка в Испании и запрещала гостиницам устанавливать более низкие цены на собственных сайтах. Booking Holdings заявила о намерении оспорить штрафы.

В апреле 2026 года Booking.com также сообщил об утечке данных в результате хакерской атаки. Злоумышленники получили доступ к именам клиентов, электронным адресам, номерам телефонов и информации о бронировании. Финансовые данные, по заявлению компании, не пострадали.

В то же время Еврокомиссия ужесточает применение Закона о цифровых услугах (DSA). 5 декабря 2025 года она впервые наложила штраф за его нарушение — €120 млн на соцсеть X.

В 2026 году ЕК открыла формальное производство против Shein, оштрафовала Temu на 200 млн евро за опасные товары, а AliExpress — на рекордные 550 млн евро за риски продажи незаконных и контрафактных товаров.