Евро против доллара: в ЕЦБ объяснили, как укрепить роль единой валюты

Предоставление иностранным центробанкам доступа к евро может укрепить международную роль единой валюты и расширить влияние денежно-кредитной политики еврозоны, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, выступая в Шанхае на мероприятии CF40-Euro50 под названием «Монетарная система за пределами доллара».

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Что это значит?

Речь идет прежде всего о механизме EUREP, через который ЕЦБ дает иностранным регуляторам евро в кредит под залог активов, номинированных в единой валюте, следует из релиза на сайте европейского регулятора.

ЕЦБ проводит операции рефинансирования только с контрагентами внутри еврозоны, поэтому их приходится дополнять международными линиями ликвидности, объяснил Лейн. Такие линии работают через сделки репо и валютные свопы.

Они сдерживают негативные последствия, когда за рубежом резко растет спрос на евро или нарушаются трансграничные потоки ликвидности. Без них подобные шоки могли бы толкать вверх ставки денежного рынка еврозоны и нарушать работу рынка ценных бумаг и банковской системы, сказал Лейн.

В этом году ЕЦБ обновил EUREP, чтобы сделать механизм гибче и расширить его географию. Теперь доступ к нему в принципе получат все центробанки, кроме тех, кого отстранят, в частности, из-за отмывания денег, финансирования терроризма или международных санкций.

Кредиты выдаются по ставке основных операций рефинансирования ЕЦБ с надбавкой, которую устанавливает Управляющий совет. Надбавка нужна, чтобы к механизму обращались только при шоках и в кризис. Срок одной сделки будет варьироваться от одного дня до недели с возможностью продления, а лимит для одного центробанка составит 50 млрд евро.

Распоряжаться полученными средствами центробанки смогут по своему усмотрению, без заранее установленных ограничений.

За последние полгода интерес к EUREP выразили более 30 центробанков, рассказал Лейн. По его словам, подключение первых иностранных регуляторов к обновленному механизму завершилось в начале октября. Подключившиеся центробанки смогут брать средства с четвертого квартала 2026 года.

Спрос на облигации

По словам Лейна, EUREP должен заметно поддержать рынок облигаций в евро и инициативу ЕС по созданию союза сбережений и инвестиций. Механизм подталкивает иностранные центробанки, которые при покупке бумаг не ориентируются на цену, держать долг в евро, в том числе длинные облигации. За одну сделку через EUREP можно в тот же день получить до 50 млрд евро вне рынка, и это заметно повышает ликвидность таких бумаг, объяснил Лейн.

Управляющие резервами смогут держать облигации всех стран еврозоны, а не только самые ликвидные. По словам Лейна, это выровняет условия для более и менее ликвидных госбумаг и поможет интеграции облигационного рынка еврозоны. То же касается облигаций наднациональных эмитентов, например Еврокомиссии, ликвидность которых ниже, чем у бумаг крупных стран.

Своп-линии

Помимо EUREP, ЕЦБ использует своп-линии. Их можно открывать под залог активов в национальной валюте получателя, поэтому они сильнее сигнализируют о доступе к ликвидности и снижают риск того, что кризис за рубежом начнет нарастать, говорит Лейн.

Через своп-линии иностранные центробанки кредитуют в евро собственные банки, тогда как EUREP поддерживает прежде всего мировой рынок долговых бумаг в евро.

Риски по своп-линиям выше, поэтому, по мнению Лейна, их стоит открывать только центробанкам, которые явно способны вернуть долг в евро и опираются на государство с высоким кредитным рейтингом. Также своп-линии разумно ограничить странами, где дефолты или вынужденные распродажи активов могут нарушить трансмиссию политики ЕЦБ, то есть передачу решений по ставке в экономику еврозоны.