Доллар и евро пошли вверх: курс валют на 22 октября

В четверг, 22 октября, средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро прибавил 4 копейки в покупке и 3 копейки в продаже.

Средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,81−45,33 грн. Евро покупают за 50,35 грн, а продают за 51,01 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,10−45,26 грн, евро — 50,90−51,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,04−45,07 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,66−50,68 грн.

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