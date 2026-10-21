В Греции продают остров с тремя пляжами за €4,5 млн: какой он выглядит

Греческий остров Строггили (Στρογγυλό) выставили на продажу за €4,5 млн (около $5 млн) . Он имеет три природных пляжа, источник воды и почти не задет застройкой ландшафт. По данным объявления, новый владелец сможет рассмотреть возможность обустройства частной резиденции или небольшого экокурорта. Об этом пишут Business News и Daily Mail.

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Что известно об острове

Остров расположен в архипелаге Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря. Его площадь составляет около 5,4 гектара. По информации из объявления, в прошлом он служил убежищем для моряков, искавших защиту от непогоды. В настоящее время Строггили остается незастроенным и сохраняет природный ландшафт.

Остров выставили на продажу через платформу Private Islands Inc. В объявлении его описывают как место создания частного средиземноморского поместья или небольшого экологического курорта. В то же время речь идет о возможностях будущего строительства, а не об уже обустроенной туристической инфраструктуре.

Три пляжа и возможности для застройки

На Строггили есть три природных пляжа. Один из них песчаный, длиной 110 метров, расположен на защищенной от непогоды части побережья. По замыслу риелтора его можно было бы использовать для обустройства пляжного клуба или частной зоны отдыха. Прибрежные воды, по описанию в объявлении, подходят для плавания, дайвинга и водных видов спорта.

Среди объектов — каменные руины старого дома и колодец. В объявлении отмечают, что они могут пригодиться при подготовке документов для получения разрешений на строительство и согласование будущих проектов.

На острове также есть природный источник воды. По данным продавца, ее можно сделать питьевой с помощью базовой системы фильтрации. Кроме того, рассматривается возможность подключения к электросети соседнего острова Маратос, где уже есть организованное электроснабжение. В то же время, объявление не утверждает, что такое подключение уже осуществлено.

Как добраться

Добраться до Строггили можно частным судном или морским такси с островов Патмос или Лерос. На о. Леросе есть аэропорт с ежедневными рейсами в Афины. Поблизости расположены островные группы Липси и Арки, а популярный туристический остров Кос, по данным Daily Mail, находится примерно в 45 морских милях (83 км).

В объявлении также обращают внимание на близость к находящимся под охраной ЮНЕСКО районам Патмоса. Среди возможных вариантов использования острова называют создание уединенного места для отдыха или сохранение его как частной природной территории.

В то же время, остается неопределенность относительно точного местоположения выставленного на продажу острова. В Додеканесе есть четыре островка под названием Строггили, а публикация Daily Mail не уточняет, кто именно является продавцом. Авторы греческого материала отмечают, что одноименный островок на крайнем востоке архипелага, площадь которого составляет всего 27,5 стремма (земельная метрическая единица площади в Греции — ред.), вероятно, не является объектом объявления, ведь его размеры не соответствуют указанным в предложении 54 стреммам.

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