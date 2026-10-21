Пенсионеров становится больше, а пенсии — выше: что реально скрывается за статистикой ПФ

Пенсионный фонд Украины опубликовал данные за третий квартал. Как за последние три месяца изменилось количество пенсионеров , реально пополняющих их ряды и происходящее с размером выплат на своей странице в Фейсбук проанализировал Олег Белинский , экс-руководитель управления рынка капитала департамента государственного долга Министерства финансов.

Пенсионеров стало больше: кто на самом деле пополняет их ряды

Первое, на что стоит обратить внимание, количество пенсионеров выросло. На 1 июля их было 9976619, на 1 октября стало 10 003 049. Прирост на 26 430 человек. Но важно, за счет каких категорий он сформировался. Получателей пенсий в связи с потерей кормильца увеличилось на 11 348, по инвалидности на 10 989.

Итого эти две категории дали 84,5% общего чистого прироста. Получателей пенсий по возрасту стало больше на 7561, за выслугу лет меньше на 2976, социальных пенсий меньше на 523. Еще на 31 человек увеличилось количество получателей пожизненного содержания судей.

Средняя пенсия 7 287,81 грн: сколько пенсионеров выживают на минималку

Теперь посмотрим размеры выплат. Средняя пенсия на 1 октября составила 7287,81 грн. При этом 2,38 млн пенсионеров получают от 3001 до 4000 грн, в среднем 3577 грн. До 5 000 грн включают 4,44 млн человек, или 44,34% всех пенсионеров.

Более 10 000 грн имеют 1,90 млн или 19,03%. Поэтому общая средняя цифра мало говорит о том, на какие деньги живет значительная часть людей.

За квартал средняя пенсия увеличилась всего на 15,13 грн, или на 0,21%. (pfu.gov.ua⁠￼, pfu.gov.ua⁠￼) За этот же период потребительские цены выросли на 0,3% в июле, на 0,1% в августе и на 2,1% в сентябре. Совокупно это 2,51%. Следовательно, по моему расчету, покупательная способность средней пенсии сократилась на 2,24%. Чтобы только компенсировать инфляцию, она должна составлять примерно 7 455 грн. До этого уровня не хватает 167 грн. в месяц.

Почему личная инфляция бьет больнее

Но пенсионер тратит деньги на конкретные продукты, лекарства и оплату жилья. И здесь стоит посмотреть подробнее. По расчету на основе помесячных индексов, приведенных в статистической таблице портала Минфин, за июль-сентябрь медикаменты и медицинское оборудование подорожали на 3,84%, категория жилья и коммунальных услуг на 3,74%. В то же время, индексы цен на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление остались неизменными. То есть повышение было неравномерным, и говорить о одинаковом росте всех коммунальных тарифов было бы неправильно.

С продуктами тоже нет одного ответа. За квартал пищевые продукты в целом подорожали примерно на 0,27%, поскольку сезонное удешевление овощей и фруктов сдерживало общий показатель. Но рыбы и рыбные продукты подорожали на 5,08%, молоко на 3,62%, хлеб на 2,32%. Поэтому для человека, который значительную часть пенсии тратит на быстрые лекарства и товары, личный рост стоимости жизни мог превышать общие 2,51%.

Насколько именно зависит от структуры ее затрат. Называть это базовой инфляцией некорректно: речь идет о стоимости конкретного потребительского набора.

И все же, пожалуй, тяжелее всего в этих данных даже не обесценивание пенсии. Это увеличение количества получателей пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца. За квартал их вместе стало на 22 337 больше. Это чистое изменение численности, а не количество новых случаев инвалидности или смерти. Однако за этими категориями стоят люди с ограничениями здоровья и семьи, потерявшие кормильца. На мой взгляд, именно прирост этих двух групп является самым тревожным показателем в пенсионной статистике за третий квартал.