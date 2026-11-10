Крах Alta Bank в Сербии: куда подевались €390 млн и что будет с деньгами вкладчиков

Закрытие Alta Bank сопровождается расследованием возможного присвоения около 390 млн евро ее владельцем Давором Мацурой. После отзыва лицензии тысячи клиентов лишились доступа к счетам, а возврат депозитов свыше гарантированных €50 тыс. остается под вопросом. Об этом пишет The Moscow Times.

Клиенты Alta смогут получить до 50 тыс. евро на одного вкладчика. Однако конкретные даты выплат пока не объявлены. Фото: produkcijatelegraf

Что известно о крахе Alta Bank в Сербии

В начале ноября сербские правоохранители задержали владельца Alta Bank Давора Мацуру. Перед этим полиция более 30 часов проводила обыски в помещениях банка. Решение об отзыве лицензии Национальный банк Сербии принял 30 октября, объяснив его значительным ухудшением финансового состояния учреждения и риском дальнейшего снижения ликвидности, что угрожало интересам вкладчиков.

Alta Bank обслуживал частных клиентов и компании, в том числе тех, кто переехал в Сербию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Учреждение проводило переводы российских граждан и бизнеса, поскольку в стране было немногие банки, готовые предоставлять такие услуги. Клиенты хранили там личные сбережения, доходы от местного бизнеса и средства продажи недвижимости в России.

После отзыва лицензии банковские операции остановились. Клиенты потеряли возможность снимать деньги и пользоваться платежными картами. О закрытии учреждения их заранее не предупредили, поэтому многие узнали проблему только после неудачных попыток рассчитаться картой.

Среди пострадавших оказались тысячи вкладчиков. В частности, владелица книжного магазина, кафе и культурного пространства Auditoria в Белграде Александра Якушева рассказала, что узнала об остановке работы банка утром 31 октября, когда не смогла рассчитаться картой за доставку товаров. Работникам заведения пришлось собирать наличные, чтобы оплатить заказ.

Куда делись €390 млн

По данным сербского расследовательского издания KRIK, прокуратура подозревает Мацуру в присвоении около €390 млн в течение шести лет. Основанием для расследования стали документы, полученные журналистами.

По версии следствия большую часть этой суммы оформляли как наличные взносы через обменные пункты Alta, однако деньги фактически не попадали в банковское хранилище. Где они оказались, неизвестно. Сам Мацура отрицает свою вину.

Правоохранители также проверяют возможные переводы средств за границу. Национальный банк Сербии сообщил о подаче уголовного заявления в отношении банка и нескольких лиц. По сообщениям СМИ, перед задержанием Мацура пытался уехать в Москву.

Крах банка задал вопрос и об эффективности надзора за его деятельностью. Исследовательница Генри Джексоновского общества Гелена Иванов обратила внимание на то, как Национальный банк Сербии проверял Мацуру перед разрешением на банковскую деятельность и насколько тщательно контролировал работу Alta.

Президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире Informer TV 3 ноября, что встречался с Мацурой всего три-четыре раза, а обстоятельства дела назвал странными. Он также утверждал, что большинство россиян, заявивших о потере денег в результате крушения Alta, поддерживали студенческое движение Сербии и выступали против него и президента России Владимира Путина.

Как вкладчикам вернут деньги

Сербское Агентство по страхованию депозитов договорилось с государственным банком Poštanska štedionica о выплате гарантированных вкладов. Клиенты Alta смогут получить до €50 тыс. на одного вкладчика. В то же время, конкретные даты выплат пока не объявили.

Те, чьи сбережения превышали гарантированную сумму, должны подавать требования на остальные средства в рамках процедуры банкротства. Однако возврат этих денег не гарантирован.

Национальный банк Сербии заявил, что курс динара остается стабильным, а финансовой системе страны ничего не угрожает. Регулятор также сообщил, что непосредственно контролирует работу Poštanska štedionica, а принятые меры должны обеспечить безопасность платежей для граждан и бизнеса. По его данным, банки полностью сотрудничают с регулятором.

Гелена Иванов также не ожидает, что крах Alta повлечет за собой проблемы в других финансовых учреждениях. По ее словам, банк был слишком мал, чтобы спровоцировать более широкие проблемы, а сербская банковская система имеет достаточно ликвидности и защиты.

Закрытие банка ударило по предпринимателям

Последствия крушения Alta почувствовали не только частные вкладчики, но и предприниматели. Компании, которые пользовались услугами банка, упустили возможность принимать карточные платежи и рассчитываться с поставщиками.

После закрытия учреждения клиенты начали искать альтернативные банки, однако часто получали отказы. Александра Якушева пыталась открыть новый счет, чтобы восстановить безналичные расчеты. Хотя на счетах ее заведения было меньше €50 тыс., отсутствие доступа к банковским услугам осложнило повседневную работу.

Еще один пострадавший — предприниматель Александр Гитович, управляющий PR-агентством в Белграде. В Alta он хранил все личные и бизнес сбережения. Гитович пытался открыть счета в OTP и ProCredit, но пока не получил одобрения. По его словам, процедура может занять более двух недель.

Тем временем его семья вынуждена пользоваться наличными, которые остались дома. Из-за утраты доступа к счетам они не смогли вовремя оплатить аренду жилья и счета. Часть платежей, в том числе за детский сад, пришлось отложить.

В Белграде предприниматели, пострадавшие от закрытия Alta, начали размещать объявления о приеме только наличных денег. Местные жители организовали поддержку бизнеса: в Google-таблице «Вместе с российским бизнесом» (Zajedno uz ruske biznise) собрали информацию о 70 предприятиях, среди которых кафе и салоны красоты, потерявшие доступ к банковским счетам. Сербы призывают поддерживать эти заведения, рассчитываясь наличными деньгами. Для пострадавших также была организована продовольственная помощь.

Вкладчики Alta ищут информацию и помощь в тематических группах Telegram. В частности, сообщество Volna Serbia, созданное для людей, хранивших в банке более €50 тыс., насчитывает более 1700 участников.

Несмотря на утрату доступа к деньгам, пострадавшие предприниматели отмечают поддержку со стороны сербского общества. Якушева поблагодарила местных жителей за помощь, напомнив, что Сербия приняла россиян в 2022 году, когда они нуждались в убежище.

Alta Bank — от пункта обмена валют в банк

Alta Bank не являлась крупнейшим финансовым учреждением Сербии, однако принадлежала к группе банков среднего размера и отличалась быстрым ростом. К концу июня 2026 года ее активы составляли около 214,9 млрд динаров, или €1,84 млрд. Это соответствовало девятому месту среди банков страны и около 2,9% совокупных активов банковского сектора.

Банк входил в Alta Group, полностью принадлежащую Давору Мацури. Он начинал бизнес с пункта обмена валют в Белграде, а в 2019 году его группа приобрела контроль над небольшим государственным Jubmes banka. В 2020 году финучреждение было переименовано в Alta Bank.

По данным сербских медиа, у банка были деловые отношения с рядом государственных компаний и учреждений. В частности он обслуживал платежи за электроэнергию государственной компании EPS.

Отзыв лицензии стал первым случаем банкротства банка в Сербии более десяти лет. В то же время аналитики отмечают, что доля Alta Bank в секторе была относительно небольшой, поэтому его крах сам по себе не должен повлечь за собой системный кризис в банковской системе страны.