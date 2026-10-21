После закрытия межбанка в среду, 21 октября, курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро вырос на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке: как закрылись торги 21 октября
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Валютный рынок
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Открытие 20 октября
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Закрытие 20 октября
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Изменения
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45,00/45,05
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45,04/45,07
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4/2
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50,50/50,54
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50,60/50,62
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10/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,79−45,31 грн. Евро покупают за 50,31 грн, а продают за 50,98 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,25−45,29, евро - 50,85−51,00 грн.
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Источник: Минфин
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