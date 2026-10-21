Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 22 октября, на уровне 45,02 грн/$. По сравнению с 21 октября американская валюта подешевела на 5 копеек — накануне официальный курс составил 45,07 грн/$.
Доллар отступил, евро подорожал: курс НБУ на 22 октября
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Евро подорожал
Официальный курс евро на 22 октября будет составлять 50,56 грн/€.
За день европейская валюта прибавила 3 копейки — 21 октября курс составил 50,53 грн/€.
Таким образом, на 22 октября НБУ установил следующие официальные курсы: доллар — 45,02 грн, евро — 50,56 грн.
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Источник: Минфин
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