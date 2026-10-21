Контрабанда, табак, игорный бизнес и гуманитарка: правительство усиливает борьбу с теневой экономикой

Правительство вместе с народными депутатами, руководством БЭБ, Нацполиции, налоговой и таможенной служб определило первоочередные меры по сокращению теневого сектора экономики. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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Среди основных направлений — борьба с незаконным производством и оборотом табачных изделий, урегулирование налогообложения электронных сигарет и жидкостей для них, противодействие контрабанде, схемам уклонения от налогов и нарушениям в игорном бизнесе.

Усилят контроль за гуманитарной помощью

Отдельное внимание правительство уделило контролю над ввозом, учетом и целевым использованием гуманитарной помощи.

По словам премьера, у властей есть подозрения о возможном использовании статуса гуманитарной помощи в незаконных схемах. Минсоцполитики вместе с другими государственными органами должно подготовить соответствующие изменения нормативно-правовым актам.

Контракты и инвойсы хотят перевести в электронный формат

Также правительство рассмотрело введение электронных контрактов и инвойсов для оформления договоров и счетов, а также автоматического обмена данными между соответствующими системами.

Для реализации этой инициативы планируется подготовить законодательные изменения.

По выполнению плана будут отчитываться ежемесячно

По каждому направлению правительство определило задачи, сроки их выполнения и ответственные.

Цель мероприятий, по заявлению Кабмина, — усложнить использование незаконных схем, обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет и создать более равные условия для легального бизнеса. О результатах работы власти планируют отчитываться ежемесячно.