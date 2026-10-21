В среду, 21 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла на 36 копеек — до 102,59 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 12 копеек — до 89,97 грн/л.
Дизель +36 копеек, автогаз +86 копеек: как изменились цены на топливо
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Как изменились цены на топливо
- Больше всего за день подорожал автогаз — на 86 копеек, до 52,23 грн/л.
- Премиальный А-95 вырос в цене на 15 копеек — до 93,74 грн/л.
- В то же время бензин А-92 подешевел на 4 копейки — до 86,40 грн/л.
Таким образом, дизель продолжил дорожать и приблизился к 103 грн/л, а средняя цена автогаза превысила 52 грн/л.
Источник: Минфин
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