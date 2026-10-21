Wells Fargo подал сигнал к покупке впервые почти за 1,5 года

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Рост индекса S&P 500

В прошлом после таких сигналов индекс S&P 500 в следующие три месяца рос в 89% случаев, прибавляя в среднем 6,5%, написали аналитики Wells Fargo во главе с главным стратегом по акциям Осоном Квоном.

По их мнению, бумаги полупроводниковых компаний, вероятно, продолжат торговаться в ограниченном диапазоне, а локомотивами роста рынка станут крупнейшие облачные провайдеры — гиперскейлеры — и разработчики инфраструктурного ПО.