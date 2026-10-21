Индикатор настроений, рассчитанный банком Wells Fargo, впервые с июня 2025 года подал сигнал к покупке, передает Bloomberg. Это указывает на то, что американские акции подешевели до привлекательных уровней после падения, вызванного тревогой вокруг искусственного интеллекта и высокими ценами на нефть.
Wells Fargo подал сигнал к покупке впервые почти за 1,5 года
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Рост индекса S&P 500
В прошлом после таких сигналов индекс S&P 500 в следующие три месяца рос в 89% случаев, прибавляя в среднем 6,5%, написали аналитики Wells Fargo во главе с главным стратегом по акциям Осоном Квоном.
По их мнению, бумаги полупроводниковых компаний, вероятно, продолжат торговаться в ограниченном диапазоне, а локомотивами роста рынка станут крупнейшие облачные провайдеры — гиперскейлеры — и разработчики инфраструктурного ПО.
«Настроения вокруг финансирования ИИ, промежуточных выборов и Ирана, возможно, стали чрезмерно негативными», — считает Квон. Индикатор Wells Fargo работает от противного: крайний пессимизм указывает на возможность для покупки. При этом замедление роста прибыли американских компаний и сокращение ликвидности требуют от инвесторов осторожности, предупредили аналитики.
В сентябре Квон понизил рекомендацию по технологическому сектору с «бычьего» уровня до нейтрального. В предыдущие кварталы наращивание капитальных расходов на ИИ подталкивало акции производителей чипов вверх. Однако, по мнению Wells Fargo, в дальнейшем это вряд ли будет поддерживать котировки. Причина в том, что рост расходов означает увеличение долговых заимствований, из-за чего неоклаудам — облачным провайдерам, ориентированным на рынок ИИ, — будет сложнее привлекать финансирование.
«Мы считаем, что аргументом в пользу роста станет дисциплина в капитальных расходах, а новыми лидерами будут гиперскейлеры, — написал Квон. — Основания для оптимизма в отношении ИИ-инфраструктуры связаны с 2027 годом: прибыль будет высокой, а предложение по-прежнему будет с трудом поспевать за спросом».
Хотя S&P 500 торгуется лишь на 1,6% ниже исторического максимума, сегменты рынка, связанные с ИИ, пострадали гораздо сильнее.
Профильный полупроводниковый индекс Philadelphia Semiconductor Index потерял с 6 октября 14% на фоне возобновившихся сомнений в спросе на чипы. Внимание инвесторов теперь приковано к крупнейшим компаниям в сфере ИИ, которые представят отчетность на этой и следующей неделе.
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