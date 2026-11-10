В октябре украинцы зарегистрировали 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это на 14% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, сообщает «Укравтопром».
Volkswagen Golf возглавил рейтинг ввезенных подержанных авто в Украине: какие модели выбирали чаще всего
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Наибольшую долю среди ввозимых машин составляли автомобили с бензиновыми двигателями — 51%. Год назад на них приходилось 44% импорта подержанных легковушек.
В то же время, доля электромобилей заметно сократилась: с 30% в октябре 2025 года до 20% в этом году. Дизельные авто также потеряли позиции — их доля снизилась с 18% до 16%.
Популярность гибридов выросла вдвое: с 5% до 10%. Автомобили, оборудованные газобаллонным оборудованием, сохранили прошлогоднюю долю — 3%.
Средний возраст импортируемых в октябре подержанных автомобилей составил 8,6 лет.
Какие модели б/у авто чаще всего ввозили в Украину
Самой популярной моделью луны стал Volkswagen Golf: украинцы зарегистрировали 971 такую машину. Второе место занял Volkswagen Tiguan с результатом 800 автомобилей, третье — Nissan Rogue, которых ввезли 733 единицы.
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В десятку самых популярных моделей также попали:
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Volkswagen Golf — 971 автомобиль;
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Volkswagen Tiguan — 800;
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Nissan Rogue — 733;
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Audi Q5 — 698;
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Skoda Octavia — 650;
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Renault Megane — 604;
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Tesla Model Y — 603;
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Nissan Leaf — 524;
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Tesla Model 3 — 491;
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Ford Escape — 469.
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