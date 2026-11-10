Volkswagen Golf возглавил рейтинг ввезенных подержанных авто в Украине: какие модели выбирали чаще всего

В октябре украинцы зарегистрировали 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это на 14% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, сообщает «Укравтопром».

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Наибольшую долю среди ввозимых машин составляли автомобили с бензиновыми двигателями — 51%. Год назад на них приходилось 44% импорта подержанных легковушек.

В то же время, доля электромобилей заметно сократилась: с 30% в октябре 2025 года до 20% в этом году. Дизельные авто также потеряли позиции — их доля снизилась с 18% до 16%.

Популярность гибридов выросла вдвое: с 5% до 10%. Автомобили, оборудованные газобаллонным оборудованием, сохранили прошлогоднюю долю — 3%.

Средний возраст импортируемых в октябре подержанных автомобилей составил 8,6 лет.

Какие модели б/у авто чаще всего ввозили в Украину

Самой популярной моделью луны стал Volkswagen Golf: украинцы зарегистрировали 971 такую машину. Второе место занял Volkswagen Tiguan с результатом 800 автомобилей, третье — Nissan Rogue, которых ввезли 733 единицы.

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В десятку самых популярных моделей также попали:

Volkswagen Golf — 971 автомобиль; Volkswagen Tiguan — 800; Nissan Rogue — 733; Audi Q5 — 698; Skoda Octavia — 650; Renault Megane — 604; Tesla Model Y — 603; Nissan Leaf — 524; Tesla Model 3 — 491; Ford Escape — 469.



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