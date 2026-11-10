Бесплатный проезд в Киеве: Кличко раскритиковал идею и заявил о долге государства в 8 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике инициативу президента Владимира Зеленского по введению бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы. По словам городского головы, государство задолжало Киеву более 8 млрд грн компенсаций за перевозку льготников, а город не может вывести дополнительные автобусы на маршруты из-за нехватки водителей. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале 9 ноября.

Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике инициативу президента Владимира Зеленского по введению бесплатного проезда в наземном общественном транспорте

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Почему Киев не может увеличить количество автобусов

По словам мэра, из-за остановки электротранспорта в столице количество автобусных маршрутов увеличилось до 129. На них работают 418 коммунальных автобусов и 685 водителей.

Еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики, использующие 680 маршруток.

В настоящее время КП «Киевпасстранс» технически готово выпустить на линии еще 25 автобусов. Однако для этого требуется не менее 50 дополнительных водителей категории D.

Кличко объяснил, что предприятие исчерпало предел бронирования работников от мобилизации, из-за чего привлечение нового персонала затруднено.

По оценке городских властей, для полноценной замены метрополитена по объему пассажирских перевозок понадобилось бы до 1020 автобусов. В то же время даже такое количество транспорта не обеспечит регулярности метро из-за пробок и особенностей дорожного движения.

Государство задолжало Киеву более 8 млрд грн — Кличко

Отдельно мэр затронул вопрос финансирования бесплатного проезда.

По его словам, за последние 11 лет государство не компенсировало столице расходы на перевозку льготных категорий населения. Общая сумма невыплаченной субвенции, по оценке мэра, превысила 8 млрд грн.

Кличко призвал правительство сначала погасить эту задолженность, прежде чем внедрять новые программы бесплатных перевозок.

Мэр также заявил, что ежегодно общественный транспорт Киева за счет городского бюджета перевозит более миллиона пассажиров, пользующихся государственными льготами.

Что предложил Зеленский

8 ноября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева.

Также Кабмин должен разработать создание достаточного резерва автобусов на случай перебоев в работе метрополитена или проблем с движением по мостам через Днепр.

Инициативу озвучили на фоне повреждения транспортной инфраструктуры столицы в результате российских атак.