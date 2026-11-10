В октябре 2026 Закарпатская область стала самым дорогим регионом Украины по стоимости аренды однокомнатных квартир. За месяц медианная цена выросла на 17% — до 34 тыс. грн. В то же время в Киеве аренда подешевела на 21% — до 26 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетплейса недвижимости DIM.RIA за октябрь.
Киев больше не самый дорогой: где в Украине аренда однокомнатной квартиры стоит 34 тысячи гривен
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Где в Украине самая дорогая аренда квартир
По данным аналитиков, в октябре стоимость аренды однокомнатной квартиры в Закарпатье превысила столичный показатель на 8 тыс. грн, или почти на 31%.
Для сравнения, в сентябре медианная арендная ставка в Киеве составила 33 тыс. грн, а в Закарпатской области — 29 тыс. грн.
Наибольшее годовое подорожание среди этих регионов зафиксировали в Тернопольской области — на 81%. В Ивано-Франковской области цены за год выросли на 48%, в Винницкой и Днепропетровской — на 47%, во Львовской — на 24%.
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Сколько стоит аренда квартиры в Киеве
Несмотря на существенное понижение общего показателя, цены в районах столицы остаются неравномерными.
Самым дорогим Печерский район, где аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 36,8 тыс. грн в месяц.
Самые доступные предложения — в Деснянском районе, где арендная ставка составляет около 12 тыс. грн.
Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым районами столицы превышает 24 тыс. грн в месяц.
Где стало больше квартир для аренды
В октябре количество объявлений об аренде жилья менялось неравномерно.
Наибольшее увеличение предложения зафиксировали в Кировоградской области — на 32%, Житомирской — на 30%, Волынской — на 25% и Запорожской — на 24%.
На Закарпатье количество объявлений сократилось на 27%, в Сумской области — на 22%, Полтавской — на 21%.
В Киеве и Киевской области предложение уменьшилось на 20%.
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Что происходит со спросом на аренду
Согласно данным DIM.RIA, в октябре спрос на арендное жилье снизился во всех регионах Украины.
Самое существенное падение зафиксировали в Херсонской области — на 28%, Волынской и Николаевской — по 27%, Сумской — на 23%, Кировоградской — на 22%.
В то же время, конкуренция за квартиры в отдельных западных регионах остается высокой.
По показателям маркетплейса больше всего потенциальных арендаторов на одно объявление приходится во Львовской области — 15. В Ровенской этот показатель составляет 14, Тернопольской — 13, Винницкой — 12.
Таким образом, несмотря на всеобщее снижение спроса, арендный рынок остается неравномерным: в части регионов квартиры дорожают даже при сокращении интереса к аренде.
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