Киев больше не самый дорогой: где в Украине аренда однокомнатной квартиры стоит 34 тысячи гривен

В октябре 2026 Закарпатская область стала самым дорогим регионом Украины по стоимости аренды однокомнатных квартир. За месяц медианная цена выросла на 17% — до 34 тыс. грн. В то же время в Киеве аренда подешевела на 21% — до 26 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетплейса недвижимости DIM .RIA за октябрь.

В октябре стоимость аренды однокомнатной квартиры в Закарпатье превысила столичный показатель на 8 тыс. грн, или почти на 31%.

Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где в Украине самая дорогая аренда квартир

По данным аналитиков, в октябре стоимость аренды однокомнатной квартиры в Закарпатье превысила столичный показатель на 8 тыс. грн, или почти на 31%.

Для сравнения, в сентябре медианная арендная ставка в Киеве составила 33 тыс. грн, а в Закарпатской области — 29 тыс. грн.

Наибольшее годовое подорожание среди этих регионов зафиксировали в Тернопольской области — на 81%. В Ивано-Франковской области цены за год выросли на 48%, в Винницкой и Днепропетровской — на 47%, во Львовской — на 24%.

Читайте также: Аренда квартиры съедает до 86% зарплаты: в каких городах Украины жилье самое дорогое

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Несмотря на существенное понижение общего показателя, цены в районах столицы остаются неравномерными.

Самым дорогим Печерский район, где аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 36,8 тыс. грн в месяц.

Самые доступные предложения — в Деснянском районе, где арендная ставка составляет около 12 тыс. грн.

Таким образом, разница между самым дорогим и дешевым районами столицы превышает 24 тыс. грн в месяц.

Где стало больше квартир для аренды

В октябре количество объявлений об аренде жилья менялось неравномерно.

Наибольшее увеличение предложения зафиксировали в Кировоградской области — на 32%, Житомирской — на 30%, Волынской — на 25% и Запорожской — на 24%.

На Закарпатье количество объявлений сократилось на 27%, в Сумской области — на 22%, Полтавской — на 21%.

В Киеве и Киевской области предложение уменьшилось на 20%.

Читайте: Минус 13% за месяц: почему аренда в Буче догоняет цены на Оболони

Что происходит со спросом на аренду

Согласно данным DIM.RIA, в октябре спрос на арендное жилье снизился во всех регионах Украины.

Самое существенное падение зафиксировали в Херсонской области — на 28%, Волынской и Николаевской — по 27%, Сумской — на 23%, Кировоградской — на 22%.

В то же время, конкуренция за квартиры в отдельных западных регионах остается высокой.

По показателям маркетплейса больше всего потенциальных арендаторов на одно объявление приходится во Львовской области — 15. В Ровенской этот показатель составляет 14, Тернопольской — 13, Винницкой — 12.

Таким образом, несмотря на всеобщее снижение спроса, арендный рынок остается неравномерным: в части регионов квартиры дорожают даже при сокращении интереса к аренде.