Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за год: Банк Англии может повысить ставку до 4%

Британская экономика оказалась под двойным давлением накануне объявления бюджета: в сентябре инфляция ускорилась до 3,5%, а государственные заимствования достигли £24,5 млрд — на £1,9 млрд больше прогноза. На этом фоне рынки почти уверены, что в ноябре Банк Англии повысит ключевую ставку до 4%, тогда как правительству придется искать средства для поддержки населения в условиях роста цен и более дорогого обслуживания долга. Об этом 21 октября пишет Financial Times.

Инфляция в Великобритании достигла максимального уровня почти за год: рынок готовится к повышению ставки. ФОТО: Pexels

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Горючее дорожает, инфляция в сфере услуг ускоряется

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в сентябре годовая инфляция выросла до 3,5% против 3,1% в августе. Основным фактором стало подорожание автомобильного топлива. Также выросли цены на авиаперевозки, а в меньшей степени — на компьютерные игры и посещение развлекательных мероприятий.

Ценовое давление охватывает и другие категории. Базовая инфляция, не учитывающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, ускорилась с 2,6% до 2,8%. Инфляция товаров достигла 3,2% — самого высокого уровня за три года. При этом цены на продукты питания выросли на 1,3%.

Особое внимание монетарных властей привлекает инфляция в сфере услуг, отражающая внутреннее ценовое давление. В сентябре она составила 3,7% против 3,4% месяцем ранее, превысив ожидания аналитиков на уровне 3,6%.

Руководитель глобального экономического направления Schroders Дэвид Рис считает, что ускорение инфляции в сфере услуг делает повышение ставки в ноябре практически неизбежным.

Дополнительным риском остается энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. По оценкам экономистов, повышение цен на нефть и газ еще не полностью отразилось на счетах домохозяйств и расходах предприятий.

Главный экономист WPI Strategy Мартин Бек предупредил, что новый рост цен может снова сократить реальные доходы населения именно тогда, когда уровень жизни начал восстанавливаться.

Ставка может возрасти до 4%, но это не обязательно надолго

Сентябрьские данные стали последним показателем инфляции перед заседанием комитета по монетарной политике Банка Англии в начале ноября. По оценкам, вытекающим из рыночных цен на процентные свопы, трейдеры почти не сомневаются, что регулятор повысит ставку на 0,25 процентного пункта — до 4%.

Это будет первое повышение ставки с начала войны в Украине в феврале. В последние месяцы члены комитета не имели единой позиции относительно того, насколько энергетический шок усилит инфляцию и распространится ли его влияние на другие секторы экономики.

В прошлом месяце Банк Англии прогнозировал, что в первом квартале следующего года инфляция достигнет 4% — вдвое больше целевого показателя регулятора. Одним из ключевых факторов такого прогноза было удорожание энергоносителей.

Дальнейшая траектория ставки будет зависеть от того, как будет развиваться инфляция. Экономист Capital Economics Руфь Грегори считает, что ставка может достичь пика на уровне 4,25%, если вторичные инфляционные эффекты не проявятся, а цены на энергоносители снизятся в следующем году. Это ниже уровня 4,75−5%, которого, по ее оценке, ожидают инвесторы.

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Более дорогие заимствования усложняют подготовку бюджета

В сентябре британское правительство заняло £24,5 млрд — на £1,9 млрд больше, чем прогнозировало Управление бюджетной ответственности. Отклонение от прогноза усиливает давление на государственные финансы в преддверии представления бюджета на следующей неделе.

По оценкам Financial Times, финансовый резерв правительства в пределах установленных бюджетных правил мог сократиться примерно до £12 млрд. В марте Управление бюджетной ответственности прогнозировало его на уровне £23,6 млрд.

Для канцлера казначейства Рэйчел Ривз это означает более сложный выбор между поддержкой населения, страдающего от роста стоимости жизни, и необходимостью удерживать государственные финансы в установленных пределах. Среди возможных решений — повышение налогов или сокращение расходов. Конкретные бюджетные меры еще не объявлены.

Главный экономист Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Сурен Тиру отметил, что ускорение инфляции усложняет бюджетное планирование: потребность в поддержке населения растет одновременно со стоимостью государственных заимствований, сужая возможности правительства.

Британская экономика демонстрировала определенную устойчивость. По данным, обнародованным на прошлой неделе, за три месяца до августа она выросла на 0,7%. Статистика, опубликованная во вторник, также показала стабилизацию рынка труда летом.

После обнародования инфляционных данных фунт почти не изменился по отношению к доллару и торговался на уровне $1,338.