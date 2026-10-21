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21 октября 2026, 11:20 Читати українською

Субсидия на отопительный сезон 2026-2027: какие доходы учтут при расчете

При расчете жилищных субсидий на отопительный сезон 2026−2027 годов будут учитываться доходы домохозяйств за январь-июнь 2026 года. Для пенсионеров предусмотрено отдельное правило: вместо пенсионных выплат за этот период в расчете будут использовать начисленную пенсию за август. В совокупный доход также включают зарплату после уплаты налогов, социальную помощь, выплаты по безработице, страховые выплаты и денежные переводы из-за границы. Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

При расчете жилищных субсидий на отопительный сезон 2026−2027 годов будут учитывать доходы домохозяйств за январь-июнь 2026 года.
Субсидия на зиму 2026–2027: как будут рассчитывать доходы и какую пенсию примут во внимание. Фото: Новини.LIVE
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Жилищную субсидию рассчитывают с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Для назначения пособия с начала отопительного сезона берут доходы за первые шесть месяцев текущего года, а для отдельных выплат применяют специальные правила. В частности, пенсия учитывается за определенный месяц, а некоторые виды социальной помощи — в фактически полученном размере.

Какие доходы будут учитываться при расчете

В совокупный доход включают заработную плату после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора, денежное обеспечение военнослужащих после уплаты военного сбора, пенсии, стипендии и социальные выплаты, не относящиеся к законодательным исключениям.

Также учитывают пособие по безработице, страховые выплаты, денежные переводы из-за границы, дивиденды от ценных бумаг и другие доходы, информация о которых поступила от Государственной налоговой службы или которые человек задекларировал самостоятельно.

В то же время для ряда выплат предусмотрен особый порядок. В фактически полученном размере учитывают, в частности, пособие при рождении или усыновлении ребенка, государственную социальную помощь людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, пособие по частичной безработице, отдельные выплаты по уходу и социальное пособие людям, не имеющим права на пенсию.

Среднемесячную сумму таких выплат исчисляют, деля их общую сумму за расчетный период на количество месяцев, в течение которых человек их получал.

Какую пенсию будут принимать во внимание

Если субсидию назначают с начала отопительного сезона в октябре, учитывают начисленную пенсию за август текущего года. Для назначения субсидии с начала неотапливаемого сезона в мае используют пенсию за март.

Если человек обращается за субсидией не в начале сезона, учитывают начисленную пенсию за месяц, предшествующий месяцу, с которого назначают пособие.

Пенсионный фонд привел пример человека, который проживает один и до марта 2026 года получал государственную социальную помощь, а затем вышел на пенсию. В январе и феврале размер пособия составлял 2595 грн ежемесячно, а начисленная пенсия за август — 3500 грн.

Для расчета субсидии на отопительный сезон учли фактически полученное пособие за первые два месяца и пенсию за август для следующих четырех месяцев. Среднемесячный совокупный доход в этом примере составляет 3198,33 грн.

Как рассчитывают доход работающих после выхода на пенсию

Отдельный пример касается человека, которому пенсию назначили в июне 2026 года, но который продолжал работать. Его зарплата с января по июнь составляла 6 200 грн в месяц, а начисленная пенсия за август — 3 100 грн.

В этом случае в среднемесячный доход включили среднюю зарплату за шесть месяцев и пенсию за август. Общая сумма для расчета составляет 9 300 грн.

В другом примере человек перестал работать после назначения пенсии в июне. До этого он получал зарплату в размере 9 000 грн в месяц, а его пенсия за август составляла 5 100 грн. По приведенному Пенсионным фондом расчету, в этом случае учли только пенсию за август — 5 100 грн.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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