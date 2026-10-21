Кто из пенсионеров должен пройти идентификацию до конца 2026 года — ПФУ

До 31 декабря 2026 две категории пенсионеров и получателей страховых выплат должны обязательно пройти физическую идентификацию. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

До 31 декабря 2026 две категории пенсионеров и получателей страховых выплат должны обязательно пройти физическую идентификацию.

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Речь идет о получателях выплат, временно проживающих за пределами Украины, а также проживающих на временно оккупированных россией территориях Украины.

Такая идентификация этих категорий должна проходить ежегодно до 31 декабря.

Как пройти идентификацию

ПФУ подразумевает несколько способов. Идентифицироваться можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда вне зависимости от места регистрации или в учреждении уполномоченного банка.

Также пройти процедуру можно дистанционно через видеоконференцсвязь или с помощью Дия. Подпись (Дия ID).

Для пенсионеров и получателей временно находящихся за рубежом выплат доступна идентификация через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Проверить дату и результат последней идентификации можно с помощью сервиса Моя идентификация в личном кабинете на вебпортале ПФУ или в мобильном приложении Пенсионный фонд.

Кому ежегодная идентификация не нужна

Ежегодно проходить эту процедуру не нужно получателям пенсий и страховых выплат, которые выехали с временно оккупированных территорий, проживают на подконтрольной Украине территории и перевели выплату пенсии по новому месту жительства.

В ПФУ подчеркивают, что требование установлено законодательством и касается именно определенных категорий получателей выплат.