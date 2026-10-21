Курс валют 21 октября: гривна сохраняет стабильность к доллару

В среду, 21 октября, средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Курс евро добавил 1 копейку в покупке и продаже.

Средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и потерял 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,82−45,33 грн. Евро покупают за 50,33 грн, а продают за 51,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,10−45,25 грн, евро — 50,88−51,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,00−45,05 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,50−50,54 грн.

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