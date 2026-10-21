Где в Украине покупают больше всего новых авто: топ-5 регионов

По итогам января-сентября 2026 крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. На эти пять регионов пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей в стране, сообщает «Укравтопром».

Больше новых автомобилей приобрели в столице — 16 791 авто.

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Больше новых автомобилей приобрели в столице — 16 791 авто. В Киевской области зарегистрировали 4 983 новых легковушек, в Днепропетровской области — 3 280, во Львовской — 2 723, в Харьковской — 2 651.

Какие модели покупали чаще всего

В Киеве, Киевской и Харьковской областях популярной новой моделью стал компактный кроссовер Renault Duster.

В Днепропетровской и Львовской областях покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.

Таким образом, большая часть украинского рынка новых легковых автомобилей остается сконцентрирована в столице и нескольких крупнейших регионах страны.