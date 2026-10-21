По итогам января-сентября 2026 крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Харьковская области. На эти пять регионов пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей в стране, сообщает «Укравтопром».
Где в Украине покупают больше всего новых авто: топ-5 регионов
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Больше новых автомобилей приобрели в столице — 16 791 авто. В Киевской области зарегистрировали 4 983 новых легковушек, в Днепропетровской области — 3 280, во Львовской — 2 723, в Харьковской — 2 651.
Какие модели покупали чаще всего
В Киеве, Киевской и Харьковской областях популярной новой моделью стал компактный кроссовер Renault Duster.
В Днепропетровской и Львовской областях покупатели чаще всего выбирали Toyota RAV4.
Таким образом, большая часть украинского рынка новых легковых автомобилей остается сконцентрирована в столице и нескольких крупнейших регионах страны.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии