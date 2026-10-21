JPMorgan спрогнозировал доходность биткоина, акций и золота на ближайшие 10-15 лет

Среднегодовая доходность биткоина в ближайшие 10−15 лет может составить 10%, акций американских компаний — 7,5%, а золота — 5,5%, предположили аналитики банковского холдинга JPMorgan.

Среднегодовая доходность биткоина в ближайшие 10–15 лет может составить 10%, акций американских компаний — 7,5%, а золота — 5,5%

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Ожидания аналитиков

При оптимистичном сценарии аналитики банка ждут доходность биткоина на уровне 16,6% годовых. Негативный сценарий предполагает ежегодное снижение стоимости первой криптовалюты в среднем на 11,2%.

При расчетах банковские специалисты учитывали изменение предложения биткоинов относительно денежной массы, распространение криптовалюты и ее возможную роль наряду с золотом.

В JPMorgan при этом настаивают: вложения в биткоин несут высокий риск.

Прогнозируемая годовая волатильность первой криптовалюты составляет 55% против 17,2% у золота.

Аналитики ждут, что колебания курса биткоина будут более чем втрое сильнее, чем изменения стоимости самого дорогого драгоценного металла.

Несмотря на прогнозируемую доходность, в JPMorgan пока не считают биткоин подходящим инструментом для диверсификации инвестиционных портфелей. Свою позицию аналитики объяснили нестабильной зависимостью курса BTC от стоимости других активов.

В банке рассматривают первую криптовалюту как спекулятивный актив и возможное средство защиты от последствий смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним

Ранее аналитики JPMorgan говорили, что на курс биткоина во второй половине 2026 года будут влиять способность крупнейшего регулярного покупателя актива, компании Strategy финансировать дивидендные выплаты на $1,7 млрд и судьба американского законопроекта CLARITY о регулировании крипторынка.