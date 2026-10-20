После закрытия межбанка во вторник, 20 октября, курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и на 1 в продаже.
Курс валют 20 октября: как закрылся межбанковский рынок
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Валютный рынок
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Открытие 20 октября
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Закрытие 20 октября
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Изменения
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45,07/45,10
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45,00/45,05
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7/5
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50,60/50,62
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50,57/50,61
|
3/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,81−45,34 грн. Евро покупают за 50,32 грн., а продают за 50,99 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,10−45,25, евро - 50,85−51,08 грн.
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Источник: Минфин
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