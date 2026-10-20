Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 21 октября, на уровне 45,07 грн/$. По сравнению с 20 октября американская валюта подорожала на 7 копеек — накануне официальный курс составил 45,00 грн/$.
Доллар продолжил рост и превысил 45 грн: курс НБУ на 21 октября
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Таким образом, доллар второй день подряд удерживается выше отметки 45 грн.
Евро остался без изменений
Официальный курс евро на 21 октября будет составлять 50,53 грн/€.
По сравнению с предыдущим днем, курс европейской валюты не изменился.
Итак, на 21 октября НБУ установил следующие курсы: доллар — 45,07 грн, евро — 50,53 грн.
Источник: Минфин
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