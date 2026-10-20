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20 октября 2026, 17:15 Читати українською

Центробанк Китая 17 месяцев не меняет ставки по кредитам: как это связано с состоянием экономики

Китайский центробанк оставил базовые ставки по кредитам без изменений 17-й месяц. Регулятор не стал усиливать монетарное стимулирование после того, как экономика страны выросла на 4,5% в третьем квартале, превысив прогнозы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Китайский центробанк оставил базовые ставки по кредитам без изменений 17-й месяц.
Центральный банк Китая оставил ставки по кредитам без изменений после роста экономики на 4,5%. ФОТО: Pexels
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Почему Китай не спешит смягчать монетарную политику

Неизменные ставки свидетельствуют, что китайские власти не спешат прибегать к новым мерам монетарного стимулирования после сильнейших ожиданий экономических результатов. Пока регулятор сосредоточен на реформировании системы определения ставок по кредитам и улучшении механизма передачи решений монетарной политики экономике.

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Результат превысил прогнозы и снизил потребность в дополнительных мерах поддержки для достижения годовой цели экономического роста.

Центробанк рассматривает новый ориентир для ставок

Народный банк Китая рассматривает возможность сделать основным ориентиром монетарной политики ставку по однодневным операциям обратного репо. Этот шаг должен улучшить передачу решений регулятора финансовой системе и поддержать экономику.

Глава центробанка Господин Гуншен в понедельник сообщил, что регулятор также предоставит рекомендации по реформированию системы ориентиров для кредитных ставок. Вместо того, чтобы опираться преимущественно на ставку LPR, банки постепенно смогут использовать более широкий набор показателей для определения стоимости кредитов.

По словам господина, финансово устойчивые компании смогут выбирать между ставкой по однодневным операциям обратного репо и LPR в качестве ориентира для кредитов с переменной ставкой. Ставка по однодневным операциям может стать альтернативным ориентиром для определения стоимости облигаций и финансовых деривативов.

Как реформа может изменить систему кредитования

В Huatai Securities отмечают, что переход к новым ориентирам будет происходить постепенно. Крупные компании получат возможность выбирать между разными ставками, тогда как для малого и микробизнеса и физических лиц основным ориентиром будет оставаться LPR.

Такой подход должен помочь избежать резкого разового нарушения действующей системы определения стоимости кредитов.

В Huatai Securities также считают, что по мере увеличения количества корпоративных кредитов, привязанных к ставке по однодневным операциям обратного репо, диапазон ее колебаний может сузиться. Это, по оценке аналитиков, повысит стабильность условий ликвидности.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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