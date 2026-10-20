Во вторник, 20 октября, средняя цена дизельного горючего в Украине выросла на 48 копеек — до 102,23 грн/л. Бензин А-95 подорожал на 6 копеек — до 89,85 грн/л.
Дизель уже более 102 грн/л, автогаз — более 51 грн: новые цены на топливо
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Как изменились цены
Средняя цена автогаза поднялась сразу на 80 копеек — до 51,37 грн/л .
Бензин А-92 подорожал на 20 копеек — до 86,44 грн/л. А-95 премиум в среднем стоит 93,59 грн/л.
Таким образом, больше всего за день в абсолютном выражении подорожал автогаз, а дизель закрепился выше отметки 102 грн за литр.
Цены на АЗС
Источник: Минфин
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