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20 октября 2026, 14:28 Читати українською

Детям украинцев, выехавших за границу, будут выдавать сертификаты: кто сможет получить

Министерство иностранных дел Украины ввело сертификат для детей украинской общины за границей, которые сохраняют связь с украинским языком, культурой и историей. Его смогут получить дети до 16 лет, которые соответствуют определенным критериям. Об этом сообщил Департамент мирового украинства и гуманитарного взаимодействия

Министерство иностранных дел Украины ввело сертификат для детей украинской общины за границей, которые сохраняют связь с украинским языком, культурой и историей.
Украинским детям за рубежом будут вручать сертификаты: какие условия получения
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Кто из детей за границей сможет получить сертификат украинской идентичности

Министерство иностранных дел Украины ввело сертификат сохранения украинской национальной идентичности для детей украинской общины за границей. Им будут отмечать детей, которые поддерживают связь с Украиной через язык, культуру, историю и участие в жизни украинского общества.

Кто может получить сертификат

Документ предназначен для детей младше 16 лет. Чтобы получить его, достаточно соответствовать хотя бы одному из определенных критериев.

В частности, сертификат могут вручить детям, которые пользуются украинским языком, регулярно посещают украинские культурно-образовательные центры, субботние или воскресные школы или детские лагеря для иностранных украинцев.

Основанием для празднования также может быть активное участие в жизни украинского общества. Речь идет о мероприятиях, посвященных украинскому языку, литературе, культуре, истории и традициям, а также о праздниках, концертах украинской песни и поэзии, конкурсах, соревнованиях и олимпиадах по украиноведческим предметам.

Еще один критерий — участие в проектах национально-патриотического воспитания. Это, в частности, мероприятия к государственным праздникам и памятным датам в истории Украины, чествование выдающихся деятелей украинской истории, науки и культуры, а также уход за местами памяти.

Кто будет принимать решение о выдаче

Решение о выдаче сертификата будет принимать руководитель зарубежного дипломатического учреждения. Для этого руководитель общественной организации зарубежных украинцев, культурно-образовательной организации или субботней или воскресной школы должен подать соответствующее обращение.

Печатать сертификаты смогут как зарубежные дипломатические учреждения, так и общественные организации украинцев, культурно-образовательные центры и школы, работающие при таких организациях.

Будут вручать документы торжественно. Это могут делать руководители общественных организаций и культурно-образовательных учреждений, руководители дипломатических учреждений или уполномоченные ими лица.

Для чего ввели сертификат

В МИДе объясняют, что документ должен поощрять детей сохранять украинскую национальную идентичность и чувствовать себя частью украинского сообщества в мире. Инициатива также призвана мотивировать детей, родителей и украинские общины за границей активнее приобщаться к культурно-образовательной жизни.

В то же время сертификат носит символический характер и не предоставляет его владельцам льгот.

Выдача документа регулируется приказом МИД Украины № 469 от 16 сентября 2026 года. Он был зарегистрирован в Министерстве юстиции 22 сентября, а действующая редакция документа действует с 6 октября 2026 года.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 октября 2026, 17:20
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