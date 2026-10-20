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20 октября 2026, 11:45 Читати українською

Нефть дешевеет, но евро остается под давлением

Евро начинает неделю без уверенности. Отскок EUR/USD от 1,1180 быстро выдохся, и пара держится около 1,12. Даже снижение нефти пока не помогает покупателям. Для рынка сейчас важнее французские бюджетные риски и перспектива нового повышения ставки ФРС по мнению эксперотов Tickmill.

Евро начинает неделю без уверенности.
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Во Франции политический тупик мешает согласовать бюджет, который сократил бы дефицит. Беспорядки добавляют нервозности, а высокий разрыв между доходностями французских и немецких облигаций (самый высокий с 2011 года) показывает цену недоверия инвесторов. Рост доходности здесь не делает евро привлекательнее: он отражает прежде всего повышенный риск. Без убедительного бюджетного решения устойчивое восстановление валюты будет даваться трудно.

Нефтяной рынок тем временем получил повод снизить напряжение. В пятницу Трамп приостановил введение новых санкций и пошлин против России в рамках закона Грэма. Инвесторы рассчитывают, что это поддержит российский экспорт топлива и частично компенсирует перебои вокруг Ормузского пролива. На этих ожиданиях нефть подешевела.

Для европейских импортеров энергии это хорошая новость: меньше расходов на топливо, слабее давление на цены. Но санкционные послабления не гарантируют немедленного увеличения поставок и не снимают рисков на Ближнем Востоке. Одного снижения нефтяных котировок недостаточно, чтобы перекрыть долговые проблемы Европы и процентное преимущество доллара.

Американская валюта вновь пользуется спросом. Осторожные комментарии представителей ФРС снизили ожидания октябрьского повышения ставки. Но высокая инфляция сохранила аргументы в пользу ужесточения до конца года. Отказ Уорша предрешать монетарные изменения — не обещание мягкой политики. Пока инвесторы ждут следующего повышения, доллар сохраняет поддержку. Напряженность вокруг Ормузского пролива добавляет спроса на защитные активы.

Ближайшая проверка для EUR/USD — зона 1,1185−1,1200. Ретест и закрепление ниже нее усилит риск возвращения к минимумам прошлой недели и ниже. Однако на данный момент большая часть негатива отыграна, ожидается консолидация в районе 1.12−1.1250 с короткими попытками пробраться выше зоны, до 1.13:

Фунт держится около 1,3320, оставаясь внутри пятничного диапазона. Его главные события впереди: во вторник, 20 октября, выйдут данные по занятости, в среду — сентябрьская инфляция. Прогноз предполагает рост безработицы за июнь-август с 4,9% до 5% и замедление годового роста заработков с учетом премий с 3,9% до 3,8%. Такая комбинация укажет на охлаждение рынка труда и может ослабить аргументы за быстрое повышение ставки Банка Англии.

Однако отчет по ценам способен изменить картину. Особое внимание на сфере услуг. Рынок ожидает ускорения их годовой инфляции примерно до 3,7%, во многом из-за эффекта базы. Иначе говоря, годовой показатель может вырасти из-за сравнения с прошлогодними ценами, а не нового скачка текущих. Для оценки устойчивости инфляции важны и месячная динамика, и зарплаты.

Для фунта решающим станет отклонение от прогнозов. Более сильные зарплаты и цены на услуги могут укрепить ожидания повышения ставки и поддержать GBP/USD. Слабая занятость вместе с умеренной инфляцией, напротив, лишит британскую валюту части процентной поддержки. Поэтому нынешнее затишье скорее отражает ожидание данных, чем уверенность покупателей.

С технической точки зрения фунт отработал отскок от нижней границы диапазона и достиг наклонного сопротивления после чего перешел в консолидацию. Есть хорошие шансы на пробой и тест месячного максимума на 1.34:

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
20 октября 2026, 12:26
#
Нафта була 90, а зараз 111 — подешевіла конкретно)))
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