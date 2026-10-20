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20 октября 2026, 12:35 Читати українською

Какие подержанные автомобили из США чаще всего покупают в Украине: пять самых популярных моделей

Ford Escape возглавил рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк. В пятерку лидеров также вошли две модели Tesla, BMW X3 и Nissan Rogue. Всего за девять месяцев украинцы приобрели 37 тысяч подержанных легковушек из США, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Ford Escape возглавил рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк.
Ford Escape и Tesla Model Y: какие подержанные автомобили из США выбирают украинцы. ФОТО: Pexels
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За девять месяцев с начала года украинцы приобрели 37 тысяч подержанных легковых автомобилей из США. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025.

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Наибольшим спросом пользовался Ford Escape — за это время в Украину ввезли 3721 такой автомобиль. Второе место заняла Tesla Model Y с результатом 2935 машин, а третье — Tesla Model 3, которых приобрели 2715.

В пятерку самых популярных моделей также попали BMW X3 (2578 автомобилей) и Nissan Rogue (2466).

По типу двигателя среди ввезенных из США машин преобладают бензиновые — на них приходится 53% от общего количества. Электромобили составляют 26%, а гибриды — 14%. Еще 4% приходится на дизельные автомобили, а 3% — на машины с газобаллонным оборудованием (ГБО).

В общей сложности подержанные автомобили из США, пополнившие украинский автопарк за девять месяцев этого года, имеют средний возраст 6,2 года.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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