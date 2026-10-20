Какие подержанные автомобили из США чаще всего покупают в Украине: пять самых популярных моделей

Ford Escape возглавил рейтинг самых популярных подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк. В пятерку лидеров также вошли две модели Tesla, BMW X3 и Nissan Rogue. Всего за девять месяцев украинцы приобрели 37 тысяч подержанных легковушек из США, сообщает ассоциация «Укравтопром».

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За девять месяцев с начала года украинцы приобрели 37 тысяч подержанных легковых автомобилей из США. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2025.

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Наибольшим спросом пользовался Ford Escape — за это время в Украину ввезли 3721 такой автомобиль. Второе место заняла Tesla Model Y с результатом 2935 машин, а третье — Tesla Model 3, которых приобрели 2715.

В пятерку самых популярных моделей также попали BMW X3 (2578 автомобилей) и Nissan Rogue (2466).

По типу двигателя среди ввезенных из США машин преобладают бензиновые — на них приходится 53% от общего количества. Электромобили составляют 26%, а гибриды — 14%. Еще 4% приходится на дизельные автомобили, а 3% — на машины с газобаллонным оборудованием (ГБО).

В общей сложности подержанные автомобили из США, пополнившие украинский автопарк за девять месяцев этого года, имеют средний возраст 6,2 года.