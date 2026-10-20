Во вторник, 20 октября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро потерял 29 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.
Гривна ослабла к доллару, но укрепилась к евро
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,83−45,35 грн. Евро покупают за 50,31 грн, а продают за 50,99 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,10−45,25 грн, евро — 50,82−51,05 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,07−45,10 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,60−50,62 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии