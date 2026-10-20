Гривна ослабла к доллару, но укрепилась к евро

Во вторник, 20 октября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро потерял 29 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

Средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,83−45,35 грн. Евро покупают за 50,31 грн, а продают за 50,99 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,10−45,25 грн, евро — 50,82−51,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 45,07−45,10 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,60−50,62 грн.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты