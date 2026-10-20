Крупнейшие банки мира в 2026 году: кто контролирует триллионы долларов активов

Четыре крупнейших банка мира по объему активов в 2026 году расположены в Китае. Лидером рейтинга стал Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с активами в $7,65 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг S&P Global Market Intelligence за апрель 2026 года, составленный преимущественно на основе финансовой отчетности банков за конец 2025 года, пишет Visualcapitalist.

Лидером рейтинга стал Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) с активами в $7,65 трлн.

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На втором месте — Agricultural Bank of China с $6,97 трлн активов, на третьем — China Construction Bank с $6,52 трлн, на четвертом — Bank of China с $5,48 трлн.

JPMorgan — крупнейший банк за пределами Китая

Американский JPMorgan Chase занял пятое место в мире с активами на $4,42 трлн и стал самым крупным банком за пределами Китая.

Далее расположились Bank of America — $3,41 трлн, французский BNP Paribas — $3,28 трлн, британский HSBC — $3,21 трлн и Crédit Agricole — $3,15 трлн.

Первую десятку замыкает китайский Postal Savings Bank of China с активами около $2,67 трлн.

Четыре банка Китая владеют активами более чем на $26 трлн

Совокупные активы четырех крупнейших китайских банков превышают $26 трлн.

Для сравнения, пять крупнейших американских банков — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs — имеют значительно меньший объем активов.

ICBC также отличается масштабом клиентской базы. На конец 2025 года банк обслуживал около 782 млн. физических лиц и более 14,7 млн. корпоративных клиентов.

BNP Paribas стал крупнейшим банком Европы

В Европе первое место по активам занял французский BNP Paribas — $3,28 трлн. Он опередил HSBC с $3,21 трлн.

В крупнейшие европейские банки также входят Crédit Agricole с $3,15 трлн, Santander — $2,25 трлн, Barclays — $2,1 трлн и Deutsche Bank — $1,7 трлн.

Почему китайские банки так велики

Высокие позиции китайских банков разъясняются структурой денежной системы страны, где банки остаются главным каналом кредитования экономики.

Большой объем депозитов населения и компаний создает значительную ресурсную базу, а государственные банки активно финансируют стратегические отрасли от технологий до зеленой энергетики.

В США модель другая: компании в значительной степени завлекают финансирование через рынки капитала — облигации и акции. Поэтому американские банки могут иметь меньшие балансы, но получать значительные доходы от инвестиционно-банковских операций, торговли и управления активами.

В частности, JPMorgan в 2025 году получил около $57 млрд чистой прибыли, хотя по общему объему активов занимает только пятое место в мире.

Таким образом, рейтинг по активам показывает, прежде всего, масштаб банковского баланса, но не обязательно прибыльность или эффективность учреждения.