Польша стала крупнейшим поставщиком товаров в Украину среди стран ЕС

Польша обеспечивает 29,5% экспорта Евросоюза в Украину, опережая Германию с долей 18,5%. За 12 месяцев, завершившихся в мае 2026 года, польский экспорт в Украину достиг 14,1 млрд евро , а импорт украинских товаров — 4,4 млрд евро. Об этом пишет Business Insider Polska со ссылкой на анализ государственного банка BGK, подготовленный на основе данных Евростата.

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Положительное сальдо

Положительное сальдо торговли Польши с Украиной достигло рекордных 9,7 млрд евро. По сравнению с годовым показателем к концу 2020 года польский экспорт вырос почти на 169% — с примерно 5,2 млрд евро.

Импорт из Украины за это время увеличился с около 2,5 млрд евро до 4,4 млрд евро.

Более половины прироста экспорта с февраля 2022 года по май 2026 года обеспечили энергоресурсы и энергия, оружие и боеприпасы, а также авиационная техника и оборудование.

Наибольшей составляющей польских поставок остаются немилитарные промышленные товары. Их экспорт в Украину составил около 8 млрд евро.

Среди основных товаров, формирующих торговый профицит Польши — телекоммуникационное оборудование, легковые автомобили, машины, электроаппаратура и удобрения.