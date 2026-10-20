В Украине готовят новые требования к риелторам: экзамены, реестр и безналичная оплата

13 октября 2026 г. в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16145 «О защите жилищных и других прав физических и юридических лиц при получении посреднических услуг в сфере недвижимости». Документ вводит обязательный допуск к профессии риелтора. Об этом пишет Ligazakon.

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Кто сможет предоставлять услуги

Посреднические услуги с недвижимостью смогут оказывать только агенты по недвижимости, внесенные в Единый реестр. Агентом может быть ФЛП с квалификационным свидетельством или компания, в которой свидетельство есть у руководителя и по меньшей мере одного работника.

Свидетельство получают после профессиональной подготовки и экзамена. Квалификацию следует повышать раз в 2 года, иначе действие свидетельства остановится автоматически.

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Украинский союз специалистов по недвижимости

Законопроект создает Украинский союз специалистов по недвижимости. Это единственная саморегулирующаяся организация с обязательным членством и взносом до 2 минимальных зарплат. Союз будет вести реестр, проводить аттестацию и аккредитацию и применять взыскания, вплоть до лишения статуса сроком до 2 лет.

Для клиентов предусмотрены новые гарантии:

письменный договор с 18 обязательными условиями;

оплата только безналичная на счет агента;

запрет комиссии с обеих сторон соглашения без письменного согласия каждой из них;

ответ на претензию в течение 30 дней.

Рекламные объявления

Отдельные изменения касаются рекламы. Размещать объявления о продаже или аренде смогут только владелец, его представитель, член семьи, наследник или агент с номером в реестре. Эта норма заработает спустя 9 месяцев после опубликования закона.

Агенты останутся субъектами первичного финмониторинга. Нотариусам закрепляют обязанность проводить финмониторинг при удостоверении сделок с недвижимостью.

Если законопроект будет принят, рынок будет иметь 6 месяцев со дня регистрации союза, чтобы привести деятельность в соответствие. Требование по высшему образованию для специалистов начнет действовать через 5 лет.

Как закон может изменить рынок недвижимости

Для покупателей и продавцов жилья новые правила должны сделать более понятными требования к посреднику, его профессиональной подготовке и ответственности. Арендаторам они могут помочь получить более прозрачные условия сотрудничества с агентствами и уменьшить риск столкнуться с недобросовестными маклерами.

Для легального бизнеса урегулирование рынка может создать более равные условия конкуренции. Для государства одним из ожидаемых результатов является сокращение теневой деятельности и увеличение налоговых поступлений.

Инициатива также связана с приближением украинского законодательства к европейским подходам и требованиям в сфере противодействия отмыванию средств. Рынок недвижимости считается одним из направлений, где важно понимать происхождение средств и обеспечивать надлежащую прозрачность сделок.