После закрытия межбанка в понедельник, 19 октября, курс доллара прибавил 16 копеек в покупке и 15 копеек в продаже. Евро подорожал на 18 копеек в покупке и на 16 в продаже.
Курс валют 19 октября: как закрылся межбанковский рынок
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Валютный рынок
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Открытие 19 октября
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Закрытие 19 октября
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Изменения
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44,91/44,95
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45,07/45,10
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16/15
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50,41/50,45
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50,59/50,61
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18/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,75−45,28 грн. Евро покупают за 50,80 грн., а продают за 51,00 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,05−45,20, евро - 50,73−50,95 грн.
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Источник: Минфин
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