Как использовать AI для анализа ETF и инвестиционных идей: практический воркшоп от Академии Минфин

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 октября 2026, 18:34 Читати українською

Как использовать AI для анализа ETF и инвестиционных идей: практический воркшоп от Академии Минфин

29 октября в Академии Минфин состоится онлайн-воркшоп «AI и инвестиции 2.0». Участники научатся использовать искусственный интеллект для анализа фондового рынка, компаний, для проверки собственных инвестиционных идей и гипотез. Рассказываем, как поучаствовать.

29 октября в Академии Минфин состоится онлайн-воркшоп «AI и инвестиции 2.0».
Добавить как предпочтительный источник в Google

Искусственный интеллект уже активно помогает инвесторам прорабатывать финансовую отчетность, сравнивать компании, анализировать акции и выявлять потенциальные риски. Но, конечно, он может ошибаться. Для качественного анализа недостаточно попросить AI оценить, скажем, акцию: важно правильно сформулировать задачи (промпт), тщательно проверять источники и критически оценивать полученные результаты.

Как использовать AI для системного анализа фондового рынка — разберем на практическом онлайн-воркшопе «AI и инвестиции 2.0» от Академии Минфин.

КОГДА: 29 октября, начало в 19:00

ФОРМАТ: онлайн, 1,5−2 часа. + 15−20 мин. Q&A.

📌 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Для кого этот воркшоп

Воркшоп будет полезен:

  • опытным инвесторам, желающим быстрее работать с большим объемом информации и систематизировать собственный анализ;
  • тем, кто уже пользуется ChatGPT, Claude или Gemini и хочет перейти от простых промптов к системной аналитике;
  • инвесторам в ETF, которым важно быстрее анализировать состав фондов, концентрацию и дублирование активов;
  • начинающим — чтобы понять, как AI может помогать работать с инвестиционной информацией.

О спикере

Воркшоп проведет МИХАИЛ ПАЦАН — предприниматель, инвестор, инноватор, эксперт по бизнес-анализу, искусственному интеллекту и Web3 с 23-летним опытом в сфере технологий и инвестиций. Основатель и руководитель Web3-университета инновационного образования Learn to Earn Global и ИТ-компании AISync Global, внедряющей интеллектуальные системы на базе агентского ИИ в государственном и корпоративном секторе.

Какую пользу вы получите

Во время воркшопа разберем, как использовать AI на настоящих инвестиционных задачках. Вы научитесь:

  • искать инвестиционные идеи — исследовать сектора, находить компании и ETF и быстро сравнивать варианты;
  • анализировать компании — разбирать бизнес-модель, выручку, прибыль, маржинальность, cash flow, долг, финансовую отчетность и конкурентов;
  • оценивать компанию — работать с ключевыми мультипликаторами и сравнивать компанию с конкурентами;
  • проверять инвестиционные тезисы — использовать AI как критика собственной идеи, искать аргументы «против» и выявлять риски;
  • строить сценарии — разбирать Bull, Base и Bear сценарии и факторы, которые могут изменить инвестиционный тезис;
  • анализировать структуру ETF, концентрацию, наибольшие позиции, дублирование между фондами и активы собственного портфеля.

Все зарегистрированные участники получат запись воркшопа, практические материалы, а также доступ к коммьюнити Академии Минфин.

🔗 КУПИТЬ ДОСТУП К ВОРКШОПУ

Как принять участие

Чтобы получить доступ к онлайн-воркшопу, зарегистрируйтесь по early birds цене — 1500 гривен — до 22 октября включительно. После этой даты цена вырастет (!)

Добавить как предпочтительный источник в Google
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами