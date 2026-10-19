Как использовать AI для анализа ETF и инвестиционных идей: практический воркшоп от Академии Минфин

29 октября в Академии Минфин состоится онлайн-воркшоп «AI и инвестиции 2.0» . Участники научатся использовать искусственный интеллект для анализа фондового рынка, компаний, для проверки собственных инвестиционных идей и гипотез. Рассказываем, как поучаствовать.

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Искусственный интеллект уже активно помогает инвесторам прорабатывать финансовую отчетность, сравнивать компании, анализировать акции и выявлять потенциальные риски. Но, конечно, он может ошибаться. Для качественного анализа недостаточно попросить AI оценить, скажем, акцию: важно правильно сформулировать задачи (промпт), тщательно проверять источники и критически оценивать полученные результаты.

Как использовать AI для системного анализа фондового рынка — разберем на практическом онлайн-воркшопе «AI и инвестиции 2.0» от Академии Минфин.

КОГДА: 29 октября, начало в 19:00

ФОРМАТ: онлайн, 1,5−2 часа. + 15−20 мин. Q&A.

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Для кого этот воркшоп

Воркшоп будет полезен:

опытным инвесторам, желающим быстрее работать с большим объемом информации и систематизировать собственный анализ;

тем, кто уже пользуется ChatGPT, Claude или Gemini и хочет перейти от простых промптов к системной аналитике;

инвесторам в ETF, которым важно быстрее анализировать состав фондов, концентрацию и дублирование активов;

начинающим — чтобы понять, как AI может помогать работать с инвестиционной информацией.

О спикере

Воркшоп проведет МИХАИЛ ПАЦАН — предприниматель, инвестор, инноватор, эксперт по бизнес-анализу, искусственному интеллекту и Web3 с 23-летним опытом в сфере технологий и инвестиций. Основатель и руководитель Web3-университета инновационного образования Learn to Earn Global и ИТ-компании AISync Global, внедряющей интеллектуальные системы на базе агентского ИИ в государственном и корпоративном секторе.

Какую пользу вы получите

Во время воркшопа разберем, как использовать AI на настоящих инвестиционных задачках. Вы научитесь:

искать инвестиционные идеи — исследовать сектора, находить компании и ETF и быстро сравнивать варианты;

анализировать компании — разбирать бизнес-модель, выручку, прибыль, маржинальность, cash flow, долг, финансовую отчетность и конкурентов;

оценивать компанию — работать с ключевыми мультипликаторами и сравнивать компанию с конкурентами;

проверять инвестиционные тезисы — использовать AI как критика собственной идеи, искать аргументы «против» и выявлять риски;

строить сценарии — разбирать Bull, Base и Bear сценарии и факторы, которые могут изменить инвестиционный тезис;

анализировать структуру ETF, концентрацию, наибольшие позиции, дублирование между фондами и активы собственного портфеля.

Все зарегистрированные участники получат запись воркшопа, практические материалы, а также доступ к коммьюнити Академии Минфин.

🔗 КУПИТЬ ДОСТУП К ВОРКШОПУ

Как принять участие

Чтобы получить доступ к онлайн-воркшопу, зарегистрируйтесь по early birds цене — 1500 гривен — до 22 октября включительно. После этой даты цена вырастет (!)