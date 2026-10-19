НБУ выпустил памятную монету к 100-летию Богдана Гаврилишина

Национальный банк Украины 19 октября ввел в обращение памятную монету «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина», посвященную украинскому экономисту, мыслителю, общественному деятелю и меценату.

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Монета продолжает серию НБУ «Выдающиеся личности Украины». Ее номинал составляет 2 гривны, она изготовлена из нейзильбера, а тираж — до 50 тыс. штук в сувенирной упаковке.

Как выглядит новая монета

На реверсе изображен портрет Богдана Гаврилишина, его имя и известное выражение «Крупно мечтайте».

На аверсе размещена композиция из калины, кленового листа и эдельвейса — символов Украины, Канады и Швейцарии. Конкретно с этими странами был тесновато связан жизненный путь Гаврилишина.

Художником монеты стал Юрко Гуцуляк, скульпторами — Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Кем был Богдан Гаврилишин

Богдан Гаврилишин родился в Тернопольской области, а впоследствии жил и работал в Канаде и Швейцарии.

Он возглавлял Международный институт менеджмента в Женеве и был одним из основателей Европейского форума менеджмента в Давосе, впоследствии ставшего Всемирным экономическим форумом.

После восстановления независимости Украины Гаврилишин приобщался к развитию государственного управления, экономическим реформам, управленческому образованию и гражданскому обществу.

Где можно будет приобрести

Памятную монету будут продавать в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и через банки-дистрибьюторы.

О дате начала продаж НБУ советует следить на официальных ресурсах регулятора и банков-партнеров.