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19 октября 2026, 14:25 Читати українською

НБУ продал $5,5 млрд в месяц: валютные интервенции достигли максимума за год

В сентябре Национальный банк продал на валютном рынке около $5,5 млрд — больше всего за последние 12 месяцев. С начала лета 2026 года доллар держится около 45 грн, тогда как международные резервы Украины после весеннего падения частично восстановились и в сентябре составили около $47 млрд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В сентябре Национальный банк продал на валютном рынке около $5,5 млрд, больше всего за последние 12 месяцев.
НБУ в сентябре продал $5,5 млрд валюты, больше всего за 12 месяцев. ФОТО: bank.gov.ua
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В сентябре Национальный банк продал на валютном рынке около $5,5 млрд. Это самый большой месячный объем за последние 12 месяцев.

Год назад объемы продаж были значительно меньше. В октябре и ноябре 2025 года регулятор продавал примерно по $2,9 млрд в месяц, а в декабре этот показатель вырос до $4,5 млрд. В июне 2026 года продажи достигли около $5,1 млрд, а в июле и августе составляли примерно по $4,8 млрд ежемесячно.

Как менялся валютный рынок

В сентябре клиенты банков купили на безналичном рынке около $9,2 млрд, а продали около $5 млрд.

Объем операций между банками, включая НБУ, составил около $9,6 млрд. Это самый высокий показатель за период, отраженный на графике. Близкий результат был в декабре 2025 года, когда объем превысил $8,5 млрд.

В сентябре украинцы продали валюты на $0,9 млрд меньше, чем купили. Такая разница между покупкой и продажей отражает отрицательное сальдо валютных операций населения.

Что происходит с международными резервами

В сентябре валовые международные резервы Украины составляли около $47 млрд. Приблизительно на таком же уровне они были в сентябре 2025 года.

В январе 2026 г. резервы превышали $57 млрд, но весной сократились. В мае международные резервы уменьшились примерно до $45,5 млрд — это самый низкий уровень за указанный период. В июне и июле резервы выросли примерно до $51 млрд.

Чистые международные резервы также сократились: в январе они составляли около $44 млрд, а в сентябре — около $32,5 млрд.

Каков официальный курс доллара

С июня 2026 года официальный курс доллара колеблется в пределах 44,5−45 грн. Осенью 2025 года американская валюта стоила около 41,7 грн.

С 19 октября официальный курс доллара установлен на уровне 44,8625 грн, евро — 50,4977 грн. С 16 октября курсы составили соответственно 44,8871 грн. и 50,3081 грн.

В августе евро приближалось к 52 грн, однако в сентябре и октябре его официальный курс был ниже и составил около 50,5 грн.

НБУ уточняет, что данные о валютных операциях приведены по дате заключения сделок. Показатели рассчитаны по методологии, действовавшей в соответствующий период.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
19 октября 2026, 15:57
#
Європка, готуй гаманці, час франції та німеччині затягнути пояси, жирують в роскоші)))
+
0
TAN72
TAN72
19 октября 2026, 16:42
#
Так держать
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